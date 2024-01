– Alt så ganske greit ut frem til klokka 12 i går. Da begynte utriggerne å knekke. Da vi kom tilbake var det slik det er nå, sier båteier Martin Swensson.

Rundt katamaranen hans flyter det knekte trebjelker. Flere utrigger, de delene av flytebrygga som skal ligge mellom båtene og gjøre det mulig å komme seg om bord, har løsnet og vridd seg.

Båter er festet med stropper. Presenningen er ødelagt på noen av båtene, seilene på andre Plankebiter og plastposer i vannet.

Stormen som herjet i Nord-Norge på mandag har satt sine spor. Vinden tok både hustak, utedo og fjøs.

I havna i Bodø handler alt om å sikre flest mulig båter og brygga før del 2 av stormen dundrer inn over byen.

Og det kan bli stygt, ifølge meteorolog Eirin Ristesund.

Du kødder ikke med «Ingunn»

– Vi har sendt ut varsel om ekstremvær, som har fått navnet «Ingunn», sier Ristesund.

Og det er en dame man ikke bør spøke med.

Den verste vinden blir fra Stad og opp til Bodø. Det er foreløpig usikkert om uværet vil treffe Lofoten, Vesterålen og sørligste delen av Troms.

– Hvor ille blir det?

– Det er et stormsenter uten i Barentshavet som kommer dundrende inn mot kysten. Onsdag er det ventet vindkast opp mot 50 meter per sekund i deler av Trøndelag og Helgeland. Meteorologene har sendt ut rødt farevarsel.

Det er ventet lokalt ekstreme vindkast på 35–50 meter per sekund fra sør, senere sørvest, og orkan på kysten. Vinden vil øke først ved Stad, og minke sist på Nordmøre

For Nordland sin del starter uværet onsdag kveld. Da kommer vinden inn fra sørvest, og kommer raskt opp i sterk storm.

Natt til torsdag dreier vinden rett vest, som kan komme opp i kortvarig orkan styrke, i kombinasjon med nedbør og våt snø.

Ristesund forteller at kyst og fjordområdene er mest utsatt.

LITE TRAFIKK: De fleste båter og skip i Bodø la til kai tirsdag formiddag. Foto: Petter Strøm / NRK

– Problemet er at denne vestavinden vil slå til lenger inn i landet. Det betyr at områder som ikke nødvendigvis er like vant med vind også kan få sterk vind. Om ikke orkan, så i alle fall full storm og sterk storm, sier meteorologen.

I Bodø blir det verst mellom klokka 03 og 04 natt til torsdag. Vinden vil vedvare til torsdag morgen.

Det kommer en vegg av snø og vind med orkan styrke. Før det sakte, men sikkert roer seg utover ettermiddagen.

– Det blir mye verre enn det vi har hatt de to siste dagene. Bruk de værvinduene man får til å tjore fast det man har. Det blir veldig værhardt for Nordland sin del, sier Ristesund.

Det gir store utfordringer for båt- og havneeiere i Rønvik Havn og Marina.

MÅ LEGGE EN PLAN: Daniel Laberg (til venstre) snakker med Martin Swensson om hva de skal gjøre med Swenssons båt som ligger i Rønvik Havn og Marina. Foto: Petter Strøm / NRK

– Bare å holde seg fast

– Hvis denne utriggeren ryker, vil det bli en dominoeffekt. Da ryker båten min også, sier Swensson.

– Vi må få gjort et eller annet.

Daniel Laberg, driftsarbeider i Bodø Havn, er også bekymret.

FORELØPIG USKADD: Båten til Martin Swensson er foreløpig uskadd. Foto: Petter Strøm / NRK

Mandag jobbet de på spreng for å berge båter og minimere skader på anlegget.

– Det var mange som deltok, båtfolk som ikke egentlig hadde noe eierskap til noen av båtene, men som bare hjalp oss, for det var så prekært å få gjort noe med en gang. Vi hadde mange båter som var på tur bort og båter det var blitt slått hull i, sier han.

Når vinden nå skal snu og blåse enda kraftigere, er Laberg spent på utfallet.

MYE JOBB: Daniel Laberg og resten av gjengen i Bodø Havn har mye å gjøre før stormen tar seg opp natt til torsdag. Foto: Petter Strøm / NRK

– Da kommer vinden til å presse båtene mot kaia. Det blir en utfordring. Vi er nødt til å gjøre en jobb for å unngå at de blir liggende og slå imot anlegget her.

Planen er blant annet å få lagt ut nye fendere for å feste utriggerne og båtene.

– Så må vi egentlig bare holde oss fast og se hva som skjer, sier Laberg.

Martin Swensson lurer på om han skal flytte båten til ei anna havn i byen som ikke er like utsatt for vinden som kommer på torsdag.

– I går var det uaktuelt å flytte på båten. Det er ikke optimalt å gjøre det i dag heller, men kanskje det kommer en åpning i morgen.

KREVENDE: De ansatte i Bodø Havn prøver å få oversikt over skadene på anlegget i Rønvik. Foto: Petter Strøm / NRK