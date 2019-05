«Gåten Hvaldimir» får inntil videre gjøre som han vil

– Det som skjer er egentlig ingenting, sier senior kommunikasjonsrådgiver hos Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, om hvithvalen som i dag holder til i havnebassenget i Hammerfest.

Mange har spekulert i bakgrunnen til hvithvalen, som har fått navnet «Hvaldimir». Foreløpig er ingen teorier blitt verifisert.

Fiskeridirektoratet har nå bestemt seg for å la hvalen få avgjøre sin egen framtid, selv om mange mener det beste er om noen tar hånd om den.

– Vi har valgt å la den leve fritt der den nå måtte være. Så vi vurderer ikke å flytte den.Vi skal se om den tilpasser seg et liv i det fri, sier Lekve.

Han sier at de har fått signaler om at den selv klarer å finne seg mat, og anbefaler folk å ikke gi den mat.

Hvithvalen har sjarmert folk langs Finnmarkskysten, men ingen vet om «Hvaldimir» er en spion eller terapeut. Foto: Siss Heidi Hansen

Rømte «Hvaldimir» fra en treningsøkt?

Selv om det har kommet mange teorier om hvor «Hvaldimir» kommer fra, så er det ingen som har tatt kontakt med Fiskeridirektoratet og meldt ifra om at de savner en tam hvithval.

I starten ble det spekulert i om den sosiale hvithvalen stammet fra det russiske forsvaret, men i den siste tiden har det blitt påstått at den er en såkalt terapihval.

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Martin Biuw, sier til deres nettside at hvithvalen mest sannsynlig har dukket opp i Norge fordi den er blitt skilt fra trenerne når de har trent ute i åpen sjø.

Det var seletøy på hvithvalen som ble observert utenfor Finnmark tidligere i april måned. Seletøyet var merket «Equipment St. Petersburg». Foto: Allan Klo / NRK

– Rart at ingen har meldt den savnet

Professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT, Audun Rikardsen, tror ikke hvalen er en terapihval.

– Den sikreste teorien ifølge russiske kolleger er at noen vet hvem sin hval det er, men at man ikke går ut med det. De mener den sannsynligvis kommer fra den russiske marinen.

Han vurderer om han skal ta en genprøve av hvalen for finne ut hvilket havområde den kommer ifra.

– Det er rart at ingen har vedkjent seg den og meldt den savnet.

Forsker Audun Rikardsen har kommet med ulike teorier om hvor hvithvalen stammer fra, men han frykter nå for framtiden til hvalen om ingen forbarmer seg over den. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Frykter for hvalens framtid

Rikardsen tror det beste for hvalen er at den kan komme til et akvarium, og den kan bli foret.

– Dette er en veldig tillitsfull hvithval. Den tror på et vis at menneske er mer dens artsfrende, enn andre hvithvaler som normalt er veldig sky for mennesker.

Han tviler på at «Hvaldimir» vil klare å finne en flokk hvithvaler som den kan bli en del av og jakte mat sammen med.

– Den kjenner ikke det naturlige sosiale språket og kutymen for hvithvaler. Hver flokk har sin egen dialekt som denne hvithvalen har mistet. Dermed vil den ikke bli akseptert.

Dette seletøyet hadde hvithvalen på seg da den søkte kontakt med noen lokale fiskere i Finnmark, men seletøyet har ikke gitt noen gode svar på hvem som eier hvithvalen. Foto: Håvard Hesten

Ingen har trent hvithvalen i Russland

NRK Finnmark har vært i kontakt med et oceanarium i russiske St. Petersburg. De sier at de ikke har trent denne hvithvalen, selv om den ble funnet med seletøy som var merket med «Equipment St. Petersburg».

I Murmansk, ikke langt fra grensa til Norge, finnes det også et oceanarium. Kontaktperson her avkrefter at de har hvithvaler i fangenskap.

Kontaktpersonen opplyser at det for tre år siden ble forbudt å fange bioressurser. Deriblant hvithvaler, som den som nå sjarmerer innbyggerne i Hammerfest.

Fisker Joar Hetsen var den som først fikk kontakt med den vennlige hvithvalen utenfor Finnmarkskysten for et par uker siden. Foto: Jørgen Ree Wiig, Fiskeridirektoratet

– Har ikke kommet med en ond hensikt

Tidligere journalist i Fiskeribladet og eks-konsul i Murmansk, Morten Vikeby, kom tirsdag med teorien om at hvithvalen som dukket opp utenfor Finnmark i slutten av april er en russisk terapihval.

– Jeg kjente igjen bevegelsene til hvithvalen fra det anlegget vi laget sak om terapihvalen «Semjon» ved Kvitsjøen i 2008, sier Vikeby.

Den tidligere journalisten mener at bevegelsesmønstret til hvithvalen tilsier at den ikke er en trussel mot omgivelsene.

– Poenget var å vise at det her nødvendigvis ikke er et dyr som er kommet hit med en ond hensikt.