Hvalforsker: – Putin har vært direkte involvert i opptrening av hvaler

– Det at ingen vedkjenner seg denne hvalen kan være et tegn på at det faktisk stemmer, sier Audun Rikardsen.

Hvalforskeren ved UiT er en av dem som fra dag én har ment at hvalen som dukket opp ved Finnmarkskysten i forrige uke kan har rømt fra den russiske marinen – trolig fra Murmansk.

Han har hatt kontinuerlig kontakt med russiske forskere, som er enig med ham.

– Denne saken har gått rundt absolutt hele verden, så dette er kjent blant alle akvarier og de som holder på med dette. De som har mistet hvalen vet det nok ganske sikkert, sier han.

– Så at ingen har sagt at de ønsker å hente den tilbake, er nok et tegn på at det kanskje er noen som ikke har lyst på så mye oppmerksomhet rundt dette.

Hvalforsker og professor ved UiT - Norges arktiske universitet, Audun Rikardsen, er sikker på at hvalen kommer fra Russland. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Rikardsen påpeker at enkelte russiske forskere benekter at det benyttes hvaler i det russiske militæret, men ifølge hans egne kilder er tvert imot opptreningen av hvaler noe som går høyt opp i systemet.

– Putin har vært direkte involvert i opptrening av hvalene, ifølge de russiske forskerne jeg har hatt kontakt med.

Det har også vært spekulasjoner på at hvalen har kommet fra St. Petersburg i Florida, USA. Dette mener Rikardsen at man bare kan glemme.

– Det hadde tatt tre måneder for hvalen å svømme om den hadde kommet derifra, og da tror jeg vi ville sett betydelig større merker etter seletøyet.

Hvor kommer Tufjords nye kjæledegge fra? Du trenger javascript for å se video.

Etterforskes av PST

PST har bekreftet at de er i besittelse av seletøyet hvithvalen Hvaldimir hadde på seg.

– Dette er ikke hverdagskost for oss. Jeg kan ikke huske i min tid at vi har fått inn noe lignende, sier seniorrådgiver Martin Bernsen til NRK.

– Nå tar vi hånd om seletøyet. Vi skal undersøke det, og se hva vi finner.

Til TV 2 uttaler Bernsen at hvalen, foreløpig, ikke er mistenkt i saken.

– Såvidt vi vet svømmer den fremdeles rundt utenfor kysten ved Hammerfest.

Festet på seletøyet som hvalen hadde på seg viser tydelig til at den er produsert i St. Petersburg. Foto: Allan Klo / NRK

Ifølge russisk BBC tilhører logoen på seletøyet sports- og fritidsbedriften «Snarjagenie» (som betyr utstyr), som ligger i St. Petersburg i Russland. Seletøyet kan bli kjøpt av hvem som helst, og har blitt solgt i store opplag, sier en bedriftsrepresentant.

Lev Mukhametov, forsker ved A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, sier at hvithvalen kan ha blitt brukt til militære- eller forskningsformål ut fra den informasjonen han har.

– Men vi kan ikke si hvem som eier dyret. Det er skrevet veldig generelt at utstyret er fra St. Petersburg.

Han mener at det ikke er unikt at hvithvaler har utstyr på seg i dette området.

Hvithvaler brukt under Sotsji-OL

Dmitrij Glaznov, nestleder for forskningsprosjektet «Beluha – en hvit hval», og kollegaen til Mukhametov, sier til det russiske nyhetsbyrået Interfax at det er mulig at det russiske forsvaret jobber med hvithvaler.

– Det er et institutt i St. Petersburg som har samarbeidet med militæret på forskning på dyr til praktiske formål, sier Glaznov.

– Det har filialer både i Kozachja-bukta ved Svartehavet og i Murmansk.

Ifølge Glaznov finnes det ikke opplysninger om at etterretningen bruker dem, men hvithvaler ble brukt av det russiske forsvaret under OL i Sotsji i 2014.

Hvithvalen har vist seg å være svært tam og menneskekjær. Her hilser den på Joar Hesten, fiskeren som til slutt fridde hvalen ut av seletøyet. Foto: Håvard Hesten

Direktør for Primorskij senter for undervannsforskning sier til avisen Fontanka at bruk av hvithvaler til militære formål ikke har svart til forventningene.

Fontanka har også vært i kontakt med eksperter som har tilknytning til det russiske forsvaret, som på grunn av taushetsplikt ikke kan fortelle om militær bruk av hvaler. Men ifølge ekspertene skal det finnes dresseringsbaser både sør i Russland og i Murmansk-regionen.

Russiske myndigheter og militære har ikke kommentert saken.