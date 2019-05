Folket har talt – hvalen skal hete Hvaldimir

Hele 31 prosent av dem som har stemt, synes at Hvaldimir er det mest passende navnet på hvithvalen utenfor Finnmark som har blitt verdenskjendis den siste uken.

Iført et stramt seletøy merket «St. Petersburg», og med evnen til å gjøre forskjellige triks, har mange ment at hvalen har rømt fra Russland, hvor den ble opptrent av den russiske marinen.

Dette reflekteres også i stemmegivningen, etter at NRK oppfordret publikum til å gi hvalen et navn.

Linn Sæther fra Tufjord i Finnmark fikk spesiell kontakt med Hvaldimir i de dagene hvithvalen besøkte Tufjord. Foto: Allan Klo / NRK

Oppkalt etter russisk president

Hvaldimir er navnet som VG allerede har brukt på hvalen en stund, og som gir tydelige assosiasjoner til en viss Vladimir Putin.

På en god nummer to, med om lag 17 prosent av stemmene, er navnet Joar – etter Joar Hesten, fiskeren som løsnet seletøyet fra belugahvalen.

På tredje plass finner vi navnet Agent James Beluga, med 11 prosent av stemmene. Et navn som passer godt med tanke på ferdighetene hvalen har vist fram til lokalbefolkningen, og ikke minst fordi det har vært spekulert i om hvalen er en «spion».

Hvithvalen Hvaldimir Du trenger javascript for å se video.

Stemmer fra over 100 land

Hvalen ble først oppdaget da den fulgte etter fiskebåter langs Finnmarkskysten. Etter at den ble fridd fra selene har den fortsatt å søke til mennesker. Den har vist seg å være svært tam, og har latt både barn og voksne klappe seg på nesen.

Finnmarks egen «Free Willy»-historie har blitt omtalt verden over, og dette reflekteres også i stemmegivningen.

Hvaldimir fulgte lenge etter fiskebåten til Joar Hesten, og framstod helt fra starten som et tamt og menneskekjært dyr. Foto: Jørgen Ree Wiig, Fiskeridirektoratet

Mennesker i over 100 land har stemt på hva de mener hvalen bør hete. Folk i blant annet USA, Bangladesh, Sør-Afrika, Island, Paraguay, Qatar, Jamaica, Argentina, Irak, Vietnam, New Zealand, Ungarn, og selvfølgelig Russland har stemt.

I sistnevnte land var det delt førsteplass mellom Hvaldimir og Agent James Beluga, mens White Russian kom på tredjeplass.

Det kan jo riktignok hende at det er nordmenn som er i utlandet som har stemt fra disse landene, men det er jo likevel gøy å tenke på at det har sittet én person i Kambodsja som mener at hvalen skal hete Hvaldemar.