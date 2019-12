Statens havarikommisjon har mandag besluttet at de vil sette i gang med en full undersøkelse av forliset til fiskefartøyet «MS Fay».

Det var lørdag formiddag båten gikk ned i Barentshavet nord for Honningsvåg.

Besetningen på 12 personer måtte hentes ut av SeaKing redningshelikopter. Ingen av dem kom fysisk til skade.

– Det er et nytt og relativt stort fartøy som har gått ned, og som er det vi kaller for «total loss». Mannskapet er heldigvis berget, men ulykken hadde et stort skadepotensial og det er viktig for oss å gjennomføre en undersøkelse for å kunne bedre sikkerheten, sier direktør i Havarikommisjonen, William J. Bertheussen, til NRK.

Havarikommisjonen er allerede i gang med å samle inn fakta om hva som skjedde rundt ulykken, skriver VG.

Direktør i Statens havarikommisjon, William J. Bertheussen, sier formålet med undersøkelsene først og fremst er å forhindre at liknende ulykker kan skje igjen. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Til Radio Nordkapp forklarer skipper på «MS Fay», Ken-Åke Grahn, at generatoren i fartøyet sluttet å fungere. Dette, i tillegg til vanskelige værforhold, førte til at de mistet styringen, og båten begynte å krenge.

– Da begynte det å komme vann inn i setteluka til lina. Vi forsøkte å stenge den, men hydraulikken fungerte heller ikke. Da ble vi bare liggende og ta inn vann, sier Grahn til Radio Nordkapp.

– Da måtte vi bare forlate båten.

Her ligger «MS Fay» med kraftig slagside ute i Barentshavet. Foto: Redningsselskapet

Uvanlige dimensjoner

«MS Fay» er en garn- og autolinebåt som ble sjøsatt i november i fjor.

Ifølge VG kostet båten 80 millioner kroner, og en lignende båt har ikke vært bygget før.

Den er 10 meter bred og seks etasjer høy – noe som er nokså uvanlig med tanke på lengden på 21 meter.

Ifølge Fiskeribladet skulle fartøyet egentlig stå klart i august 2018, men byggingen ble forsinket blant annet fordi det var vanskelig å beregne stabiliteten på denne båttypen.

Det har blitt stilt spørsmål ved om stabiliteten var godt nok på båten, med tanke på at den er veldig bred i forhold til lengden.

«MS Fay», som eies av rederiet Kenfish II AS, er mye bredere enn hva som er vanlig for en 21 meter lang båt. Foto: Kenfish

Det er Sjøfartsdirektoratet som godkjenner norske fartøy, og til VG sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus på generelt grunnlag at et fartøy ikke blir godkjent om stabiliteten ikke er i orden.

– For å ivareta sikkerheten har vi strenge regler for hva båter skal tåle av krenging.

Aarhus sier at fiskefartøyer skal være i stand til å klare uvær langs kysten.

– Men det kan være naturkrefter som påvirker stabiliteten eller andre forhold som vi ikke kjenner til.

Avventer rapport

Til NRK sier kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet, Hedda Grip Vikse, at de ikke kan si noe om forliset før det foreligger en rapport fra rederiet Kenfish II AS.

En slik rapport skal sendes inn innen 72 timer etter en ulykke.

– Vi har mottatt melding fra rederiet om at de arbeider med rapporten og at de vil sende denne tirsdag, sier Grip Viske.

Hun henviser videre til at det nå er Havarikommisjonen som skal granske hendelsesforløpet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Fiskefartøyet havarerte like nord for Honningsvåg, helt nord i Finnmark.

Vil ikke fordele skyld

Direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen sier til NRK at de siden havariet har vært i kontakt med både redningssentral, politi, rederi, og også ønsker å gjennomføre samtaler med mannskapet så snart det lar seg gjøre.

Målet er å danne seg et godt og nøyaktig hendelsesforløp.

Han sier det ikke er vanlig at såpass nye fartøy havarerer på denne måten, men ønsker ikke å spekulere i forholdene rundt forliset.

Bertheussen påpeker også at det er for tidlig å trekke konklusjoner rundt hvilke konsekvenser denne ulykken kan ha for hvordan båter blir konstruert i framtiden.

– Vi ønsker ikke å fordele skyld eller ansvar, og skal heller ikke gjøre det. Vi har ett formål, og det er å bedre sikkerheten. Får vi gode prosesser med dem som er involvert, så ser vi at det kan gi gode resultater, sier Bertheussen.

– Om man får til endringer og kan lære av det som har skjedd, så har vi kommet enda mye lenger enn bare å fordele skyld og ansvar.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med verken mannskap eller rederi i forbindelse med denne saken.