Fiskefartøy i havsnød: 12 personer reddet av helikopter

Hovedredningssentralen Nord-Norge melder at de mottok et nødsignal fra et fiskefartøy nordøst for Honningsvåg klokken 11.

Meldingen gikk ut på at fartøyet var i ferd med å gå ned, og at de 12 om bord gikk over i en redningsflåte. Rundt klokken 12 opplyste Jan Eskil Severinsen i HRS Nord-Norge til NRK at et Sea King-helikopter var på plass, og i gang med å heise opp mannskapet fra flåter i vannet.

Klokken 12.25 hadde Sea King-helikopteret fått alle de 12 i sikkerhet, opplyser Hovedredningssentralen.

– Dette er nok en gang et bevis på hvor stor ressurs dette helikopteret er, sier pressemedarbeider Geir Mortensen.

De 12 personene som ble reddet er fraktet inn til Honningsvåg, der Nordkapp kommune har et mottaksapparat klar for å følge de opp.

Ambulanser, politi og en buss venter på flyplassen i Honningsvåg Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Ny båt

Det er foreløpig ikke klart hvorfor fiskebåten fikk problemer.

Fartøyet i nød er linebåten «MS Fay» fra Averøy, som er en helt ny båt som er 21 meter lang og 10 meter bred.

Den er bestilt av rederiet Kenfish 2. Fiskefartøyet driver tradisjonell garnfiske og linefiske etter hvitfisk.

Jan Eskil Severinsen sier det er dårlig vær i området.

– Det blåser 20 meter i sekundet, og det er godt med bølger. Det er ikke spesielt godt vær i området, noe det heller ikke pleier å være på denne tiden, sier Sverinsen.

Fiskefartøyet havarerte like nord for Honningsvåg, helt nord i Finnmark.

Flere fartøy bistår

Flere fartøy ble sendt til stedet, i tillegg til et redningshelikopter som kom fra Hammerfest.

Også Kystvakta KV Harstad og Redningsskøyta «RS Odin» er satt inn i aksjonen.

- Vi har avgitt KV Harstad som ressurs til HRS, og den vil være på plass i området i 15-tiden, opplyser vaktsjef Jan Hugo Lassesen.

Seaking redningshelikopter har landet i Honningsvåg med havaristene. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK