– Usmaklig å bruke UKM som skjellsord

Det var etter artisten Ida Maries opptreden i TV2-programmet "Hver gang vi møtes" lørdag at Dagbladet i sin anmeldelse av artistene sammenligna Ida Marie med en deltaker i Ungdommens kulturmønstring (UKM).

– Skremmer vekk ungdom

– Dette setter UKM i et svært dårlig lys, og kan jo føre til at ungdommer vegrer seg for å melde seg på fordi det hele blir betrakta som amatørmessig, sier en av UKM-veteranene i Finnmark, Aili Katrine Wergeland Teigmo. Selv har hun deltatt i en årrekke med både sang og dans.

– UKM er en flott arena og utviklingsplass for deltakerne. Dagbladet burde vært til stede på landsmønstringa og sett nivået, sier Teigmo.

– Kritikken er misforstått

Dagbladets anmelder Øyvind Rønning sier han ikke skjønner at det han skrev skulle kunne oppfattes som nedsettende av UKM.

– Ida Marie framsto som pubertal og uerfaren, og derfor brukte jeg et bilde på det, som jeg i ettertid skjønner ikke har fungert så godt, sier Rønning.

Han erkjenner at han ikke har noen ferske opplevelser med nivået på UKM, men sier det helt sikkert er deltakere der som hadde prestert bedre enn Ida Marie gjorde i lørdagens TV-program.

– Det jeg mente å få fram var at framføringa til Ida Marie ikke ligna det en etablert artist burde prestere, sier Rønning.

– Jeg syns egentlig den kritikken vi har fått for denne anmeldelsen er tatt helt ut av alle proporsjoner, sier Dagbladet-anmelderen.