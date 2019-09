Mange av de store kundene hos helikopterselskapene er statlige, som Statkraft, Statnett og Miljødirektoratet.

Det gir muligheten til å kreve økt sikkerhet når man kjøper tjenester. Men Norsk Flygerforbund mener de statlige aktørene svikter.

– Vi mener det er en statlig plikt å sørge for at disse selskapene setter sikkerhetskrav som helikopterselskapene kan etterleve, sier Jo Bjørn Skatval, første nestleder i Norsk Flygerforbund.

Jo Bjørn Skatval er første nestleder i Norsk Flygerforbund. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Skatval påpeker at staten ofte bestiller risikofylte flyginger, som når Miljødirektoratet forfølger store rovdyr for å merke dem eller felle dem.

– Staten presser prisene så hardt at det går ut over sikkerheten, sier han.

– Kundene har makten

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad bekrefter at kundene har mye makt overfor helikopteroperatørene.

– Derfor er vi opptatt av at disse kundene forstår hvilke krav vi stiller til sikkerhet, at de fremmer tilleggskrav der det er hensiktsmessig. Vi har både pushet på og veiledet aktørene til å stille denne typen krav – langt på vei det samme som de gjør i offshore, sier Kobberstad.

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet. Foto: Ole Dalen / NRK

Presset på pris

Også arbeid med kraftlinjer er svært krevende. Skatval bruker en fersk strid med Statnett som eksempel:

Statnetts kroatiske underleverandør presset norske helikopterleverandører på pris. I siste runde ville entreprenøren ha fastpris, slik at helikopterselskapene måtte ta alle kostnadene for de dagene der det ikke var mulig å fly.

Det er en direkte trussel mot sikkerheten, mener Skatval.

«Gjennom å flytte den finansielle risikoen over på helikopteroperatøren vil pilotene som er ute i felten og utfører en krevende jobb bli satt under et ytterligere press om å fly. Dette vil være spesielt krevende ved dårlig vær som tåke og vind», skrev flygerforbundet til Statnett.

– Statnett svarer at de ikke anser at de har noe ansvar, sier Skatval til NRK. Han har videresendt brevvekslingen til NRK.

Denne kraftkabelen ble kuttet av helikopterets rotorblad under flyging for Agder Energi i 2018. Bildet er fra rapporten til Statens havarikommisjon for transport. Foto: SHT

Bedre i oljebransjen

Ifølge svaret mener Statnett at de har sørget for sikkerheten i planleggingen og gjennom å følge vanlige standarder for anbudet. Resten er opp til entreprenøren og flygerne, mener de.

«Vi vil påpeke at det er helikopterselskapene og den enkelte pilot som skal se til at flysikkerheten opprettholdes», skriver Statnett i svaret.

De gjør det klart at de ikke vil gripe inn i forhandlinger mellom entreprenøren og helikopterselskapene.

Skatval mener Statnett burde lære av oljebransjen.

– Der har både staten og kundene gått inn og stilt høye krav til hvordan tjenesten skal utføres og at sikkerhetsnivået skal være høyt. Det er dessverre fraværende på innenlandske helikopter.

Må bevise at de er sikre

Kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett sier til NRK at de kun flyr med seks utvalgte helikopterselskaper som på forhånd har bevist at de er sikre nok.

– De har gått gjennom nødvendige prosedyrer for å vise at de kan dette godt nok og setter sikkerhet høyt nok. De er de eneste som får levere helikoptertjenester til oss og til våre entreprenører, sier Glette.

Henrik Glette er kommunikasjonssjef i det statlige selskapet Statnett. Foto: Roald Marker / NRK

– Flygerforbundet mener at det ikke stilles strenge nok krav til sikkerheten. Hva sier du til det?

– Det tar vi alvorlig, selvsagt, og vi har gjerne en dialog med dem. Samtidig har vi også tatt initiativ overfor helikopterleverandørene for å be dem komme med en felles bransjestandard som vi leverer til våre entreprenører, slik at vi er sikre på at den standarden vi skal ha, gjennomføres i alle ledd, sier Glette.