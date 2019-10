– Det føles litt som man går inn i møtet med et lodd man har kjøpt, og så får man se om man vinner eller ikke, sier Senterpartiets ordførerkandidat i Lurøy, Nina Bentzen.

Hun tror torsdagens konstituerende møte i nordlandskommunen blir en thriller.

Torsdag er siste frist for å avgjøre hvem som skal lede kommunene i Norge, men i Lurøy i Nordland og Kautokeino i Finnmark venter innbyggerne fortsatt på en avklaring.

Valgforsker Jonas Stein sier de to kommunene ikke er unike i å bruke lang tid på å bli enige etter valget.

– Ting har jo blitt endret natten før i Kommune-Norge tidligere. Du hadde jo en kommune på Sørlandet der ting ble helt kaos og en Frp-er ble valgt til ordfører med støtte fra SV og Rødt. Mye rart kan skje på konstituerende kommunestyremøter.

I Flekkefjord i Vest-Agder ble nemlig Torbjørn Klungland overraskende ordfører forrige uke, etter at Høyres ordførerkandidat trakk seg. Ingen andre enn Klungland ble foreslått, og Frp-politikeren ble dermed valgt – til tross for kun 9 av 35 stemmer.

Valgforsker ved UiT Norges arktiske universitet, Jonas Stein, sier den uavklarte situasjonen i Lurøy og Kautokeino ikke er unik. – Men hvis man venter til det konstituerende møtet, og ikke har kontroll på utfallet, risikerer man å miste verv. Det kommer man ikke til å få en sjanse til å rette opp, sier han. Foto: Petter Strøm / NRK

– Kan bli loddtrekning

I Lurøy i Nordland er det fortsatt helt åpent hvem som skal lede kommunen.

Ap, Sp og Høyre vil alle ha ordførervervet, men ingen av dem kan få flertall uten støtte fra én av de andre. Ap og Sp fikk begge seks mandater under valget, mens Høyre fikk fire. For å skape flertall i Lurøy trenger man ti.

Verken Bentzen (Sp) eller Høyres ordførerkandidat ønsker å spå utfallet, men ingen av dem tror på en løsning før torsdagens møte.

– Man hadde foretrukket en avklaring i forkant, men jeg tror møtet blir avgjørende. Hvis ikke skal det skje noe merkelig, mener Bentzen.

Mandatfordeling i Lurøy Slik fordeles de 19 plassene i kommune­styret i Lurøy mellom partiene: PARTI ENDRING Ap 6 0 } Sp 6 0 } H 4 +2 } Frp 2 +1 } Kp 1 -1 }

Hvis det ikke blir flertall for ett av partiene i avstemningen om ordførervervet under møtet, skal det stemmes på kandidatene. Er det likt her, blir det loddtrekning.

– Det hadde jo vært litt «heavy» med loddtrekning. Det kan jo i verste fall bli det, men jeg tror det ordner seg uten. Jeg har et relativt avslappet forhold til det. Formannskap, ordfører og varaordfører blir det før torsdagen er omme. Sånn er loven rigget, sier Høyres ordførerkandidat Håkon Lund, og tilføyer:

– Tre ordførere blir det i hvert fall ikke, det er helt sikkert!

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Lurøy, Morten Aspdal Olsen, ønsker ikke å kommentere saken.

Carl Einar Isachsen jr. (t.v.) har vært ordfører i Lurøy siden 2015, men stilte ikke til gjenvalg i høst. Han var også ordfører i perioden 2007–2011. Her sammen med tidligere ordfører i Rana, Geir Waage. Foto: Frank Nygård / NRK

Mener partier har lurt velgerne

Også i Kautokeino blir det konstituerende kommunestyremøte torsdag.

Kommunen med flest samisktalende innbyggere i Norge har blitt styrt av Arbeiderpartiet og Flyttsamelista siden år 2015, men i høst fikk Fastboendes liste størst oppslutning med 25,9 prosent. Trolig inngår de et samarbeid med Samefolkets parti, Venstre og Høyre – med Hans Isak Olsen fra det største partiet som ordfører.

Sittende ordfører Anders S. Buljo fra Flyttsamelista har imidlertid ikke gitt opp håpet.

– Det har jo skjedd tidligere i Kautokeino-politikken at noen har snudd den siste timen, sier Buljo, som er skuffet over at Høyre og Venstre takket nei da de ble tilbudt ordførervervet etter valget.

– De går til valg som ordførerkandidater, og tar ikke imot tilbud. Det synes jeg er å føre velgerne bak lyset.

Anders S. Buljo fra Flyttsamelista er konstituert ordfører i Kautokeino frem til det nye kommunestyret i kommunen er satt. Foto: Marte Lindi

Høyres ordførerkandidat Anders Bals sier det ikke var aktuelt for dem å ta ordførervervet ettersom de kun har én av nitten representanter i kommunestyret.

Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste kan bli ordfører i Kautokeino denne uka. Foto: Åse Pulk/NRK

– Vippeposisjonen gir oss veldig gode kort. Disse kortene gir man på en måte bort når man blir ordfører. Det var heller ikke stemning i Høyre for å bryte blokken med Venstre som vi inngikk dagen etter valget, forklarer Bals.

Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste ønsker ikke å kommentere saken, men skriver i en tekstmelding at de vil offentliggjøre hvordan deres samarbeidsavtale med de andre partiene blir onsdag ettermiddag.