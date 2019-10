– Nå har vi hatt et valg som noen egentlig har gått inn for å sabotere. Noen har bevisst stemt på andre partier enn det de egentlig skulle, sier Jan Sigbjørnsen (H).

Han trakk seg overraskende som ordførerkandidat i torsdagens konstituerende bystyremøte.

Deretter ble Torbjørn Klungland foreslått som ny ordfører av SV. Kun 9 av 35 kandidater stemte på Frp-eren, men som eneste kandidat ble han valgt.

Så foreslo Stian Birkeland (KrF) seg selv som varaordfører. Han fikk 10 stemmer, men også han ble valgt siden det ikke var noen motkandidater.

De fire andre representantene fra KrF stemte for øvrig ikke på partifellen sin.

Alt tydet på at Jan Sigbjørnsen skulle gå løs på sin andre periode som ordfører i Flekkefjord, men torsdag kveld trakk han seg som ordførerkandidat. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

– Politisk jordskjelv

Redaktør Kristen Munksgaard i avisen Agder Flekkefjords Tidende omtaler hendelsene i bystyret som et politisk jordskjelv

– Det er en ganske dramatisk situasjon. Flertallskonstellasjonen har ikke kontroll på egne grupper, og det blir valgt en ordfører med ni stemmer.

– Var dette planlagt?

– Det er nok noen som har tenkt tanken og bestemt seg for å lage et lite spikk på dette. Men for oss kom det meget overraskende, sier redaktøren.

– Hva blir konsekvensene av dette fremover?

– Den store tapere kan fort bli Flekkefjord kommune og utviklingen av kommunen. Også administrasjonen får en relativt vanskelig arbeidssituasjon fordi man har uklare flertallskonstellasjoner i bystyret. Dette er en utfordring for mange.

Det ble et dramatisk bystyremøte i Flekkefjord torsdag kveld. Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

– Er litt bitter

Allerede 10. september, dagen etter valget, tydet alt på at Jan Sigbjørnsen (H) skulle bli gjenvalgt som ordfører i Flekkefjord.

Høyre hadde fått med seg KrF, Senterpartiet og Venstre til en flertallskoalisjon. Men da formannskapet skulle velges begynte dramatikken.

Dersom alle partiene hadde stemt som avtalt hadde Høyre sitt forslag gått gjennom. Men sånn gikk det ikke, så KrF fikk inn en kandidat på bekostning av Høyre.

Det førte til at Jan Kåre Hansen (H) falt ut av formannskapet.

– Jeg har hele tiden hatt som forutsetning at om jeg skulle stille som ordførerkandidat skulle jeg har Jan Kåre Hansen i formannskapet. Så lenge noen roter det til slik at det ikke blir sånn så stiller ikke jeg som ordførerkandidat. Da har jeg andre ting å gjøre, sier Sigbjørnsen

– Er du bitter?

– Jeg er litt bitter på dem som roter det til. Men nå er det deres oppgave å sørge for å lede kommunen i fire år fremover, så får vi se hvordan det blir.

Kaotisk møte

Hanne Risvold, ordførerkandidaten til KrF, sier det har vært et kaotisk bystyremøte.

– Jeg synes det har vært litt uverdig til å være byens styre. Det må være veldig vanskelig å bli ordfører og varaordfører når du ikke har et flertall bak deg.

– Hvorfor ble ingen andre foreslått underveis?

– Det var ingen andre i posisjonen som ville. Vi fikk alle spørsmål om vi ville være ordfører eller varaordfører, men alle sa nei. Jeg ville ikke bryte ut av den posisjonen jeg hadde inngått en avtale med, sier hun.

Sent torsdag kveld pågikk bystyremøtet fortsatt, og det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra ordfører Torbjørn Klungland.