I juni kom klubb- og popalbumet Brat av Charli XCX, og helt siden det har «brat summer» dominert på sosiale medier.

Folk går kledd i miniskjørt og singlet, fester hele sommeren – og gir faen.

Men hva betyr det egentlig?

Trashy og elegant

Ordet brat betyr drittunge, men i 2024 betyr det å være selvsikker, sårbar og kul.

– Du er en jente som er litt «messy», og som liker å feste. Du gjør noen dumme ting noen ganger, men fester gjennom det, sier Charli XCX i et intervju med Off the Record.

Charli XCX (31) slapp sitt første album i 2013, og Brat er hennes sjette studioalbum. Hun har vært populær innenfor hyperpop, techno og pop, men Brat er hennes største suksess hittil. Foto: Andrew Kelly / NTB

Det er dette man gjør når det er brat summer - og det kan være både luksuriøst og trashy.

– Alt du trenger er egentlig bare en pakke sigaretter, en Bic-lighter, og en hvit singlet uten BH, sier artisten i en episode av Sidetracked på BBC.

Er du brat? Ta quizen her.

Befriende holdninger

Brat summer kan ses på som et motsvar til trender som «clean girl» og «hot girl summer», som har vært store de siste årene.

En clean girl skulle se så naturlig og ren ut som mulig, med pent hår, lyse farger og rolige dager. Og en hot girl summer gikk ut på å se bra ut, flørte og reise.

– Da var det at man skulle være en hot girl for andre. Men brat girl er mer sånn «yeah, I don’t give a shit om du syns jeg er hot eller ikke, jeg vet at jeg er det», sier Lena Kolpus (25).

Hun er DJ (og brat), og har blant annet spilt techno-sett på Riddu Riđđu-festivalen nå i sommer.

Da hadde hun på seg Moon boots med pels, hvite knestrømper med blonder, store solbriller - og en sommerkofte med paljetter, som søsteren har sydd.

I brat summer må man også ta seg tid til å lade opp, mener Lena Kolpus. Foto: Lena Kolpus/Privat

Det som gjør ting brat er at man går med akkurat det man føler for, er utradisjonell og leker med stylingen, sier Kolpus.

– Man gjør det som er komfortabelt, og det du egentlig vil. Man gjør hva faen man vil.

Det er dette som er energien man må ha i brat summer, sier hun. Fordi man har ikke en brat summer hvis man anstrenger seg for å det.

– Så enkelt at det er genialt

Trenden var ikke planlagt. Plutselig var det bare brat summer, og lyttertallene til Charli skjøt i lufta.

– Albumet er en følelse av selvbefrielse for mange. Alle lyrikkene på albumet er fullstendig carefree. Det er ikke sykt dypt, sier Larsen.

Han har jobbet med markedsføring i Warner Music, og har vært fan av Charli XCX siden hun starta.

En markedsførers drøm: – Hvem ville trodd at den lowkey, ekle grønnfargen skulle bli fargen som alle bruker, alle vil ha? sier Larsen om «brat green», som har blitt selve fargen på brat summer. Foto: Privat

Han tror at brat summer har blitt såpass stort fordi albumet og reklameringen er minimalistisk, ærlig og gøy:

– Vi lever i en tid nå hvor alt er sykt tungt, og nyhetsbildet er sykt tungt. Det er farga av grusomheter, og jeg tror kanskje at folk trenger noe som er gøy, sier han.

Dette er mP3-programleder Tamanna Agnihotri enig i. Hun tror at mange unge jenter kjenner seg igjen i albumet.

– Folk er dritt lei av å være ordentlige. Charli sier at det er lov å gjøre feil, og å ikke være perfekt. Man kan grine på byen, eller ta den siggen.

Tamanna Agnihotri sier at enda flere ønsker seg Charli XCX sin musikk etter at Brat kom. Foto: Morten Skogly / NRK

Agnihotri påpeker at brat summer likevel også er en trend man må passe inn i, i likhet med andre trender på sosiale medier.

– Folk vil passe inn, og det er uendelig med nisjer på sosiale medier. Tiden vil vise om man er brat eller ikke.

Og man trenger heller ikke sigg, yacht og martini for å ha en brat summer - en rolig vinkveld i parken kan også være brat, hvis det er det du har lyst til å gjøre, sier Larsen.

Kesha møter Posh Spice

Brat-estetikken er en slags blanding av kaotisk indiestil fra 2000-tallet, grunge og av minimalistisk nittitallsstil.

Tenk miniskjørt og korte kjoler, små topper, høye boots, smudgy eyeliner, tunge smykker - og selvfølgelig den hvite singleten, som har blitt et slags symbol på brat summer.

Julia Fox er kjent for å eksperimentere og dytte grenser i mote - og er alltid selvsikker. Hun er en inspirasjon for Charli, og er litt av essensen av hva brat handler om. Kesha hadde brat-essentials som vilt hår, opprevede klær og smudgt sminke allerede i 2009. Tenk musikkvideoen til Tiktok. Victoria Beckham er en stor inspirasjon for enkel, luksuriøs nittitallsstil. Det er flere elementer fra dette i brat-stilen, som minimal sminke, low-waist bukser og små topper og solbriller.

Denne estetikken er ikke noe nytt, sier Agnihotri, men Charli XCX er den første som har gjort det til en merkevare.

– Nå har Charli XCX satt foten sin ned og sagt at det her skal jeg markere, og at i år skal handle om henne. Det har hun manifestert, og det tror jeg hun har klart ganske bra.

Er du brat?

Har du og albumet blitt én, eller er ikke denne trenden noe for deg?

Finn ut av det her!

1/6 Hva synes du om denne fargen? Foto: Privat Det er min nye favorittfarge Øynene mine svir Den er litt stygg, men jeg liker den likevel Jeg liker vanlig grønn bedre 2/6 «I'm everywhere, I'm so ...» Hvem synger Charli om i låta 360? Sydney Sweeney Julia Fox Billie Eilish Kate Moss 3/6 Hvilken musikk vil du høre på byen? 2000-tallspop Russemusikk EDM Taylor Swift 4/6 Vennen din er flaky. Hva gjør du? Lar det gå mange år, før du slipper en låt om det Snakker om det med en gang Henger ut vennen din offentlig Later som ingenting 5/6 Hva er din favorittfrukt? Banan Pære Eple Appelsin 6/6 Hvor mange dager i året kunne du ha festa? 50 100 250 365 Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

Hør mer om brat summer her.