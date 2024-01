Etterlyste Shakeel Muzaffar er pågrepet i Romania

Det var etter at Shakeel Muzaffar ikke møtte i retten i april 2022 at han ble internasjonalt etterlyst. Han var da tiltalt for å ha svindlet 12 mennesker for over 10 millioner kroner.

NRK tok opp jakten og fant han i Romania.

Over ett år har gått siden den gang. Nå bekrefter norsk politi at mannen er pågrepet.

– Vi kan bekrefte at han er pågrepet i Romania, og at politiet er i gang med prosessen å få han overlevert til Norge, sier politiadvokat Line Lobben Pettersen i Sør-Øst politidistrikt.

Pågrepet nesten to år etter

Det er den lokale rumenske nettavisen aradon.ro som først omtalte saken.

Shakeel Muzaffar har altså vært etterlyst siden april 2022, og pågripelsen skal ifølge nettavisen ha skjedd den 20. januar i år.



Det skal ha vært politi i Arads etterforskningstjeneste som gjorde dette i samarbeid med andre rumenske politienheter.

Pågripelsen skal ha skjedd i Timisoara kommune.

Shakeel skal nå framstilles for sorenskriverne i Timisoara lagmannsrett.

Shakeel Muzaffar ble pågrepet i en annen by enn den NRK møtte ham og konfronterte ham i. Det tar circa en time med bil mellom de to stedene.

Venter på rettssak

Da Shakeel Muzaffar ikke møtte i retten ble det heller ikke rettssak. De 12 menneskene som ikke fikk rettssaken gjennomført har ventet på svar.

NRK har også skrevet om at svindeloffer ofte blir sittende igjen med gjelden.

En av de som sier hun ble lurt av Shakeel er hun NRK kaller «Jasmin». Hun sa følgende i 2022:

– Min største drøm er at lånet blir slettet, så jeg kan begynne livet mitt på nytt. Jeg vil nå målet mitt om å kjøpe leilighet eller et hus.

Siden da har hun og de andre svindelofrene ventet.

NRK har også skrevet om at inkassoselskapene krever penger fra det som også er svindeloffer.

Se videoen fra da NRK konfronterte Shakeel Muzaffar i Arad i Romania: