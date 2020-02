QUIZ: Kjenner du Norge like godt som Harald Eia?

1/8 Nordmenn er i gjennomsnitt mer fornøyde med livet sitt enn amerikanerne, fordi … Illustrasjon: Animaskin / Feelgood / NRK Amerikanerne er misfornøyd med Trump Fattige nordmenn har det bedre enn fattige amerikanere Amerikanerne sliter med mer overvekt Nordmenn er mer populære enn amerikanere rundt omkring i verden

2/8 Norske ingeniører tjener mindre enn amerikanske ingeniører, fordi … Foto: Animaskin / Feelgood / NRK Amerikanske ingeniører er flinkere Norske ingeniører er mindre griske og nøyer seg med lite lønn LO og NHO begrenser ingeniørenes lønnsvekst i Norge Nordmenn er preget av misunnelse og Jantelov

3/8 SKAM-regissør Julie Andem måtte endre manus til USA-versjonen av SKAM, fordi amerikanere ... Likte ikke så åpen skildring av sex og homofili Aksepterte ikke at det ble røyket marihuana Ville at Sana skulle bli kristen Synes det var lite troverdig at foreldrene var så lite involvert i sine barns liv

4/8 Amerikanske mødre er oftere hjemmeværende enn norske mødre, fordi … Foto: Ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bib Amerikanerne er mer tradisjonelle enn oss Det gir status i USA å være hjemmeværende mor Det er økonomisk og praktisk vanskeligere for amerikanske mødre å jobbe Amerikanerne er redde for pedofile, og vil at mor skal være hjemme og passe på

5/8 De fleste nordmenn er lite opptatt av familiens ære, fordi… Foto: Animaskin / Feelgood / NRK Vi er emosjonelt avstumpede Vi tror ære betyr «ærender» Vi er ikke er avhengige av storfamilien for å ha et godt liv Vi forstår ikke at det er lurt å passe på familiens ære

6/8 Eldre mennesker vil heller bo i omsorgsbolig enn å bli tatt vare på av sine barn, fordi… Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK De vil ikke være til bry for sine barn Barna er dårlige på vask, stell og bleieskift De vil få igjen for skattepengene sine De vil helst være sammen folk på sin egen alder

7/8 Er nordmenn optimister eller pessimister med tanke på fremtidens Norge? Foto: Animaskin / Feelgood / NRK Misfornøyde, men tror det blir bedre i fremtiden Fornøyde, men tror det blir verre i fremtiden Misfornøyde, og tror det blir verre i fremtiden Fornøyde, og tror det blir bedre i fremtiden

8/8 Forskere snakker om «det norske innvandrerdrivet». Med det mener de at... Foto: Jan Haas / NTB scanpix De driver mot byene, ofte på elvebåter De driver dank De gjør mye, men forskerne vet ikke hva Barna deres ofte blir leger og advokater