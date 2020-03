Norsk lampe lyser opp for noen av verdens fattigste

Midt på natta for 10 år siden sto Marius Andresen i kjelleren sin med en drill, en liten lommelykt, en kopp, et lokk og tape. Han lagde en modell av en lampe som skulle gå på solenergi.

Marius hadde hatt ideen i noen år. Han var frustrert over at designbyrået han hadde vært med på å starte, lagde produkter som ofte ble til søppel etter bruk.

– Jeg tenkte på barna mine, og på de økende miljøproblemene i verden. I byrået ble vi enige om å bruke kunnskapen vår til å være med på å gjøre verden litt grønnere og bedre.

Ville gjøre verden litt lysere

Firmaets designere skapte en prototyp av en kombinert lampe og mobillader, basert på modellen Marius lagde i kjelleren.

SunBell er en kombinert lampe og mobillader som er drevet på solceller. Foto: Bright

– Vi ønsket å lage noe eksepsjonelt, noe som kunne påvirke flest mulig.

Designbyrået hadde ikke kapasitet til å masseprodusere lampa. Marius valgte å satse, og startet et nytt fima sammen med en kollega.

I firmaet Bright ville de konsentrere seg om å videreutvikle og masseprodusere den kombinderte lampa og mobilladeren.

De klarte etterhvert å få med seg noen som ville investere i firmaet, og etter år med prøving og feiling, var de første prototypene av Sunbell klare til å testes.

Gründer Marius Andresen med lampa SunBell. Foto: Bright

– Folk tror at det er mange med penger som vil satse på grønne bedrifter. Men så enkelt er det ikke. Det gjelder å være utholdende, sier Marius.

Vanskelig å lykkes

En halv million nordmenn drømmer om å bli gründere, viser forskning fra analyseselskapet Menon.

– De aller fleste av dem som starter for seg selv, må gi opp. I løpet av fem år har to av tre bedrifter lagt ned, sier samfunnsøkonom Leo Grünfeld.

Bare én av ti realiserer gründerdrømmen, og kun halvparten lykkes.

– Veldig få ideer blir til noe man kan leve av. Det er særlig vanskelig å få det til for dem som finner opp ny teknologi, forteller han.

Et forpliktende øyeblikk

Da prototypen var klar, reiste gründerne til Nord-Kenya. De ville demonstrere lampa for mennesker uten tilgang til strøm.

Rundt 840 millioner mennesker i verden lever utenfor strømnettet. De mangler helt tilgang til elektrisitet, eller får strøm fra forurensende aggregater.

Et av FNs bærekraftsmål er å sikre tilgang til bærekraftig energi for alle, og erstatte miljøfarlig brensel med fornybar kraft.

Solcellelampen som gründeren Marius Andresen og hans team laget, lyser opp et hus i en flyktningleir i Kenya. Foto: Taral Jansen

– Vi var hos en masai-familie utenfor Nairobi. De bodde i ei røykfylt leirhytte med bitte små glugger. Ei jente satt og gjorde lekser i lyset av en liten, hjemmelaget parafinlampe. Det var deres lys.

Hytta var full av parafinos.

– Da vi snublet ut av hytta, tenkte vi at dette var et forpliktende øyeblikk. Dette måtte vi gjøre noe med, sier Marius.

Kontrakt med FN

I 2014 ble Bright invitert av FN for å demonstrere SunBell i en flyktningleir i Kenya.

FN er opptatt av å begrense klimautslippene i sine flyktningleirer, der strømforsyningen ofte kommer fra dieseldrevne aggregater.

– De fleste voksne i leiren hadde en mobiltelefon, men å få ladet den var nesten umulig, sier Marius.

Kombinasjonen lampe og mobillader ble en suksess.

Bright fikk kontrakt med FN, og SunBell-lampa ble en del av nødhjelpspakka som FN tilbyr i kriser og katastrofer.

FN ønsker å bruke fornybar energi i sine flyktningleirer. Foto: Thought Leader Global

– At Bright vant kontrakten med FN i konkurranse med flere store firmaer, gjorde at det løsnet for gründerne, og selskapet vokste raskt. Det sier administrerende direktør i Bright, Selma Kveim.

Nå er den kombinerte lampa og mobilladeren solgt i over 2,5 millioner eksemplarer, som først og fremst går til mennesker som lever uten tilgang til strømnettet.

Lys gjør trygg

– Lys utgjør en stor forskjell. Jenter kan lyse opp veien når de er ute og går i mørket og er sikrere mot overfall, og barn kan lese lekser hjemme i lyset fra lampa, sier Marius Andresen.

– FNs bærekraftsmål dreier seg blant annet om å gi jenter et tryggere liv, og barn utdanning. Dette er lampa vår med på.

Solcellelampen gjør det mulig for barna i flyktningleiren i Kenya å gjøre lekser hjemme. Foto: Thougt Leader Global

