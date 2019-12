Nordmann arrestert etter NRK-dokumentar

Min klient avviser enhver kjennskap til kriminell virksomhet Jerrie Arraz stod bak. Han avviser også beskyldninger om voldtekt og kjøp av sex med mindreårige.



Han bekrefter at han har vært nær venn av Jerrie Arraz og hans familie i mange år. I 2011 ble han fremlagt et ID-kort og trodde at Regene B. Ybanes var 18 år. Han så på Regene B. Ybanes som sin kjæreste og har aldri betalt for å ha sex med henne.