Misbrukt av nordmenn i hallikens hus

– Du må våkne!

Det er midt på natten i Manila. 12 år gamle «Lara» later som hun sover. I realiteten har hun ligget våken på grunn av lyden av skrivingen på et tastatur.

Foran PC-skjermen sitter Jerrie Arraz, en 44 år gammel mann som senere vil bli omtalt av filippinsk politi som «Demonen fra Manila».

– «Lara»!

Arraz roper igjen. Det er tredje gang denne natten jenta blir vekket for å «hilse» på en av vennene hans.

«Venner» . Det er det halliken pleide å kalle sine utenlandske kunder.

«Lara» vet hva som venter henne og tar av seg klærne. Hun stiller seg foran webkameraet og håper at det snart er over. Men i kveld vil kunden ha mer.

En brutal time senere betaler kunden og logger av. Hun ligger igjen og gråter. I fire år lever den unge jenta slik. Fra hun er 12 til hun fyller 16 år.

Hver natt blir jenta vekket for å «hilse» på en av hallikens «venner». Det er det han pleide å kalle sine utenlandske kunder. Illustrasjon: Marco Vaglieri/ NRK Kundene instruerte og Arraz utførte overgrep og voldtok barn foran webkameraet. Illustrasjon: Marco Vaglieri/ NRK «Lara» trodde hun fikk muligheten til skolegang og et bedre liv, men ble lurt av Jerrie Arraz som utnyttet jenta for å tjene penger. Illustrasjon: Marco Vaglieri/ NRK

Lokket med skolegang

«Lara» kommer fra en fattig familie med 12 søsken. Istedenfor å gå på skole, må hun ta seg jobb som hushjelp hos en velstående familie i landsbyen.

Familien Arraz.

Det var en familie som hadde høy status i landsbyen. Faren er tidligere politimann og sønnen Jerrie hadde en universitetsgrad, var bereist og eide bolig i hovedstaden Manila.

Første gangen hun møter Jerrie Arraz er han på besøk hos familien sin. Han legger merke til den nye hushjelpen og lokker til seg den unge jenta med et tilbud om skolegang.

– Jeg maste på foreldrene mine for at de skulle la meg dra, forteller «Lara» til NRK Brennpunkt.

Det var vanskelig for foreldrene å avslå en mulighet for å gi dattera en bedre fremtid. Da «Lara» fylte tolv år, fikk hun lov til å bli med ham til Manila.

Kortvarig lykke

På reisen kjøpte Arraz en ny kjole til henne. Fremme i storbyen fikk hun flere nye klær. Hun fikk også lov til å begynne på den lokale skolen, men Jerrie Arraz gav henne et nytt navn og registrerte henne på skolen som sin datter.

I murhuset bodde også andre barn, men «Lara» syntes bare at det var fint å få nye «søsken».

– I den første tiden var jeg lykkelig, forteller hun til NRK Brennpunkt.

Men gleden skulle bli kortvarig.

«Lara» får ikke bare se havet. Hun får badetøy, og leker i bølgene med sin nye «familie». På stranden blir det tatt bilder av barna som poserer i badetøy. Foto: Privat

Groomet til prostitusjon

Det gikk ikke lang tid før Arraz begynte å forme den unge jenta.

Istedenfor å være ute og leke med venner, ble 12-åringen holdt innendørs.

Han sa at jeg var stygg og måtte holde meg inne. Jeg fikk ikke lov til å ha venner. «Lara» / Transkript fra dommen mot Jerrie Arraz

Arraz fikset på håret hennes og bleket huden slik at hun skal bli lysere. Klærne han kjøpte til henne blir også trangere og kortere.

En dag ba han «Lara» komme inn på soverommet for å hilse på en av sine utenlandske «venner» på Skype.

Det startet med et uskyldig hei. Så ble hverdagen til «Lara» svart.

Jaktet kunder på nett

Jerrie Arraz hadde mange utenlandske «venner» som han ville at barna skulle «hilse» på. Og han fant stadig nye bekjentskaper på nett.

Online ligger det flere album med bilder av nesten alle barna i huset. Det ligger også store mengder med bilder av «Lara» i små kjoler og i badetøy. På nesten alle bildene smiler hun og poserer foran kamera.

– Han slo meg hvis jeg ikke gjorde som han sa. Jeg hatet ham, selv om jeg smiler på alle bildene, sier hun.

Bildene han sendte til potensielle kunder var først anstendige. Etter hvert som kundene begynte å kreve mer, ble bildene og overgrepene grovere.

Jeg behandlet ham som min far. Jeg visste ikke at jeg en dag måtte gjengjelde det han gjorde for meg, sier «Lara». «Lara» trodde at Jerrie Arraz var en snill mann som skulle gi henne muligheten til å gå på skolen. Men halliken hadde også andre planer for jenta. Det ligger store mengder med bilder av «Lara» i kjoler og bikini på nettet. I nesten alle bildene smiler hun og poserer foran kamera under tvang.

Hallikens norske venner

Kundene instruerte og Arraz utførte overgrep og voldtok barn foran webkameraet. Kom kundene på besøk til Manila, ble barna fraktet til mennene på hotellrom rundt omkring i storbyen.

– Mennene var fra Australia, Canada, USA og Norge, forteller «Lara» til Brennpunkt.

Brennpunkt har møtt og intervjuet to av jentene som ble utnyttet av Jerrie Arraz. Begge jentene forteller at det var norske menn blant kundene. Og det var spesielt en nordmann som skilte seg ut.

Nordmenn etterforsket for nettovergrep mot barn i Filippinene Ekspandér faktaboks Flere nordmenn er dømt og etterforsket for nettovergrep mot barn i Filippinene enn svensker og dansker.

Det viser en kartlegging NRK Brennpunkt har gjort i forbindelse med dokumentaren «Hallikens hus».

Norsk politi har etterforsket 27 saker som gjelder nettovergrep mot barn på Filippinene. Brennpunkt har funnet 11 dommer, og to av dem er anket.

I Sverige har de hatt 22 saker og 6 av dem har ført til dom.

Til sammenligning sier politiet i Danmark at de har hatt 25 etterforskninger som har ført til 8 domfellelser.

Nordmannen

På nettet ligger det mange bilder av en nordmann i slutten av 50-årene på besøk hjemme hos Arraz i Manila.

Det er bilder av fester og reiser de har vært på sammen. Men det er også bilder hvor nordmannen har armen sin rundt en av jentene som bor i huset. Han kommenterer også under bilder av jentene.

« XX er en bra mann som behandler meg som sin lillebror,» skriver Arraz under et bilde av de to sammen.

«Lara» kjenner godt til nordmannen som stadig er på besøk i hallikens hus.

– XX og Arraz var veldig nære venner, forteller hun.

Selv hadde «Lara» aldri noe med XX å gjøre, men hun sier at en annen jente i huset hadde nordmannen som kunde.

Nordmannen i 50-årene var på besøk hos Jerrie Arraz ved flere anledninger. Det er bilder av fester og reiser nordmannen og Jerrie Arraz har vært på sammen. Jerrie Arraz skal ha fått penger for å tvinge denne jenta til å ha sex med nordmannen.

En skjebnesvanger oppringning

Etter tre år hos Arraz, ringte «Lara» til sin storesøster «Ann».

– Han kan hjelpe deg til et bedre liv, sa hun om Arraz til sin tre år eldre søster.

I ettertid har «Lara» forklart at hun ringte søstera, i håp om at overgrepene ville ta slutt dersom «Ann» flyttet inn sammen med dem. Hun skulle få rett i det, men det gikk ikke helt som hun trodde.

I mars 2014 flyttet storesøstera til «Lara» inn i hallikens hus. I starten passet 19-åringen barna og gjorde husarbeid, men det går bare to uker før også hun blir et offer for overgrep.

Fremgangsmåten var den samme. «Ann» blir bedt om å komme og hilse på en av Arraz sine venner og så blir hun truet til å kle av seg og posere naken. Slik som «Lara» blir også «Ann» ved flere anledninger voldtatt av Arraz på bestilling av en av hans kunder på nettet.

Fem måneder senere, etter en grusom gruppevoldtekt, kommer «Ann» seg ut av huset til Arraz. Hun var da gravid i femte måned. Det var uvisst om faren til barnet var en kunde eller Arraz selv.

Og i oktober 2014 anmelder hun halliken og hans navngitte kunder til politiet i Manila. Dermed var en av Filippinenes store menneskehandelssaker under opprulling.

Arraz blir arrestert

Det er 14. november 2014.

Jerrie Arraz er på vei med to jenter til Marriott hotell i Pasay city i manila. Han har en avtale, men han vet ikke at de to kundene på hotellrommet er politimenn. En felle er satt.

Klokka 17 ankommer Arraz med leveransen. En jente på 19 år og en på 14 år.

– Dere kan gjøre hva dere vil med dem etter at de er dopet ned, sier Arraz til undercoveragentene.

Denne kvelden blir «Demonen fra Manila» arrestert.

«Lara» reddes ut

Samme natt har politiet en stor aksjon i huset.

– Vi lå og sov da politiet kom. Vi gråt alle sammen. Vi forsto ikke hva som var i ferd med å skje, forteller «Lara».

Seks barn og en 19-åring reddet ut av hallikens grep. Det yngste barnet var en jente på ett år.

Seks av ofrene ble sendt til et mottakssenter for barn som blir utsatt for overgrep. Det sjuende barnet ble returnert til huset. Det var Arraz sin biologiske sønn.

«Lara» var 16 år. Endelig var marerittet over.

– Jeg gråt av lykke, fordi vi var reddet ut av huset, sier hun.

Politiet fant store mengder med bevis mot Arraz. Seks datamaskiner, flere mobiler og minnepinner ble beslaglagt. Politiet fant også kundelister og mengder med mailer med seksualiserte bilder av barn.

I retten nektet Arraz for alt. Han påsto hardnakket at datautstyret tilhørte «Lara» og at han hjalp barna i huset til å få et bedre liv. Men alle bevisene mot ham gav en fellende dom.

I mai 2017 ble halliken Jerrie Arraz dømt til livstid i fengsel for menneskehandel, grove voldtekter, samt produksjon og spredning av overgrepsmateriale.

«Lara» sliter fortsatt med å snakke med menn eller stole på dem. Foto: NRK

Traumatisert

I dag er «Lara» 21 år gammel og har tilbrakt de siste fem årene på rehabiliteringssenteret Voice of the Free. Traumene har tatt lang tid å bearbeide.

– Da «Lara» kom hit, ville hun dø. Hun ville skade og drepe sine overgripere, forteller sosialarbeider Karen Oliquino Navera.

Hun har jobbet tett med «Lara», og forteller at de fire årene i hallikens hus har krevd mye av den unge jenta.

Ifølge Karen sliter hun fortsatt med å snakke med menn eller stole på dem.

– Depresjon, sinne, selvmordstanker og søvnløshet. Det tok to år før vi så en forbedring, forteller Karen.

I dag går det bedre med «Lara».

– Jeg har det veldig travelt med studier og aktiviteter. Jeg håper å fullføre utdannelsen min og få meg en god jobb. På den måten kan jeg hjelpe familien min, sier hun.

Men det er fortsatt en ting hun ikke klarer å gi slipp på.

Ingen av kundene til Arraz er, så vidt Brennpunkt kjenner til, blitt straffet for sine handlinger.

I dommen mot Jerrie Arraz finnes det ingen spor av verken avhør eller arrestasjoner av kundene som bestilte overgrepene.

Brennpunkt finner heller ikke navnet på hallikens gode venn, nordmannen som vi har valgt å kalle XX.

– Kundene må også straffes

I august 2016 sender lederen på rehabiliteringssenteret der jentene bor, et brev til politisjefen i Quezon City, Manila.

– Dere må finne kundene og etterforske dem, skriver Cecilia Flores-Oebanda.

I brevet nevner hun XX med fullt navn og sier at jentene har identifisert ham som kunde.

«Lara» sier at hun har klart å tilgi Jerrie Arraz.

– Han soner sin straff. Men kundene kan jeg ikke tilgi. De burde også ha vært i fengsel. Nå er de på frifot og kan fortsette å ødelegge andre barn, sier hun med fortvilelse i stemmen.

Halliken Jerrie Arraz ble dømt til livstid i fengsel, men hva har skjedd med de norske kundene? NRK Brennpunkt dro til Manila for å finne nordmennene.