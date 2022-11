Hva pakker du i beredskapssekken?

– Jeg kaller min for stikk av-sekken, sier Fredrik Juell.

Den erfarne sjømannen er vant til tøffe tak. Han vet nøyaktig hvordan han skal overleve under svært krevende forhold, uansett om det skulle bli ekstremvær, pandemi eller krig.

I dokumentarserien «Helene sjekker ut» inviterer Juell programleder Helene Sandvig hjem for å vise hvordan familien har forberedt seg på ulike kriser.

Det viktigste med en beredskapssekk, er at du har pakket den før krisen er et faktum.

– Det er ikke bare å røske med deg ting i løpet av 15 minutter, når ting går til helvete. Du klarer ikke å tenke ordentlig når du har panikk, sier Juell.

Tre av fire nordmenn har ikke beredskapslager hjemme, slik som myndighetene anbefaler. Det viser en undersøkelse gjort av Nationen tidligere i år.

For Thor Erling Iversen er beredskap det samme som sunn fornuft. Han står bak Facebook-gruppa Preppers Norge.

Her deler medlemmene tips for forberedelse og overlevelse.

Prioriterer du det samme som våre preppereksperter? Hva ville du ha pakket i sekken?

Viktigste først

Her er noen av tingene myndighetene mener du bør ha for å klare deg gjennom en krise på 72 timer. Hva skal du prioritere? Foto: Håkon Iversen

Hva er det aller første du pakker i i sekken? En pakke knekkebrød En fulladet iPad En tjukk ullgenser En treliters vanndunk En kniv Førstehjelpsutstyr Vis resultat

Dette valgte ekspertene:

– Hvis jeg absolutt må velge, så er vann det aller viktigste. Men jeg ville nok heller ha valgt å ta med vannfilter fremfor flere liter med vann. Det veier mye mindre, sier Thor Erling Iversen.

Han ville også ha prioritert førstehjelpsutstyr.

– I krisesituasjoner har folk dødd på grunn av småskader som fører til infeksjoner, sier han.

Fredrik Juell forteller at han har pakket alle de ovennevnte tingene i sekken.

– Hvis jeg må velge noe, så velger jeg vann, ull og mat. I den rekkefølgen. Jeg har alltid med meg vannfilter så jeg kan drikke rent vann uansett hvor jeg er.

Han trekker også frem viktigheten av å holde seg varm. Og da er det ett tøymateriale som er overlegen alle de andre.

– Jeg hadde gått for en genser som er 100 prosent ren ull. Det vil holde deg varm, selv om du skulle bli våt, sier Juell.

Det er lurt å ha Maslows behovspyramide i tankene før du pakker sekken. Det aller viktigste er å få dekket behovene for vann, mat og varme.

I overlevelseshåndbøkene «I tilfelle dommedag» og «Postapokalypse nå!» nevnes en slags tommelfingerregel for overlevelse.

Ifølge denne regelen klarer vi oss i:

3 timer uten varme

3 dager uten vann

3 uker uten mat

Lys og varme

Går du for stearinlys og fyrstikker? Eller velger du noe mer moderne som lommelykt som driftes av solceller? Foto: Håkon Iversen

Tilgang til lys og varme er viktig. Hvilken av disse tingene velger du å pakke? En full fyrstikkeske En halvfull lighter Ildstål og flint En lommelykt som går på batterier Solcelledrevet lommelykt Vis resultat

Dette valgte ekspertene:

– Jeg går for en lommelykt som kan lades med solceller, eller manuelt med en sveiv. Da er du ikke avhengig av strøm eller batterier, sier Juell.

Både han og Thor Erling Iversen har tennstål i sekken. Men de erfarne prepperne forteller at dette tar tid og øvelse å mestre, spesielt under dårlige værforhold.

– Et bål gir både varme og lys, og tennstål kan brukes mange ganger. Men jeg velger tennstål fordi jeg har gått inn for å lære meg det og vet hvordan jeg skal bruke det, sier Iversen.

Så for hvermannsen er det kanskje bedre å ha med en pakke fyrstikker.

Men det anbefales ikke å rømme til skogs for å tenne bål, så snart strømmen går.

– Hvis strømmen går, er det tryggeste for mange av oss å bli innendørs og hjemme. Med mindre krisen er en grunn til at du må dra fra stedet du bor, sier Iversen.

Mat og drikke

Fredrik og Andrea Juell har vært forberedt på krise lenge. Her viser de frem sitt matlager til Helene Sandvig i serien Helene sjekker ut. Foto: Øyvind Øvergård / NRK

Uten mat og drikke, duger helten ikke. Hva slags matvarer tar du med deg i sekken? To hermetikkbokser med lapskaus To store melkesjokolader To pakker med frysetørret turmat To pakker med nøtter To kilo med fersk frukt og grønnsaker Vis resultat

Dette valgte ekspertene:

– Jeg går for frysetørret turmat. Det er basert på vekt av turmaten sett i forhold til næringen den inneholder, sier Iversen.

Nøtter er noe av det mest næringsrike vi kan spise. De inneholder mye fiber og protein, som er veldig mettende. De inneholder også mye sunt fett, som kan komme godt med i tider med lite næring.

– Jeg hadde valgt frysetørret mat og mørk sjokolade uten tvil, sier Juell.

Sjokolade inneholder omtrent rundt 470–550 kalorier pr. 100 gram. Til sammenligning inneholder et eple 40 kalorier pr. 100 gram. Så sjokolade er både digg og lurt å ha med i sekken.

Det viktigste er at maten er holdbar over lang tid i romtemperatur.

Det er også lurt at du pakker med deg noe som du faktisk liker å spise. Og tar du med deg frysetørret eller hermetikk, må du også huske å ta med noe som kan brukes for å varme opp maten.

Hallo, hallo?

Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på offisiell informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre. Foto: Webjørn S. Espeland / NRK

Kommunikasjon er viktig. Hva tar du med deg for å kommunisere med omverden? Batteridrevet DAB-radio Mobiltelefon Walkie Talkie-sett Penn og papir Vis resultat

Vi i NRK er faktisk lovpålagt å sørge for at informasjon fra myndighetene når befolkningen i en krisesituasjon og i krig. Det vil skje gjennom NRK P1 på DAB.

Derfor anbefales alle husstander å ha en DAB-radio som går på batteri. Husk ekstra sett batterier!

Dette valgte ekspertene:

– Det er ekstremt viktig å være informert og kunne kommunisere. Det er måten vi kan få hjelp og kunne tilby hjelp til andre. Jeg har en ekstra DAB-radio, selv om jeg vanligvis bruker mobilen til å høre på radio, sier Iversen.

En mobiltelefon kan fort bli ubrukelig dersom mobilnettet kobles ut, eller strømmen går over lengre tid, slik at det blir vanskelig å lade mobilen.

– Hos oss har alle i familien har hver sin walkietalkie, slik at vi kan kommunisere med hverandre. Vi har også snakket sammen i forkant om hva vi skal gjøre dersom det oppstår en krisesituasjon, sier Juell.

Redskaper

Gjør du plass i sekken til en primus og gassflaske, eller går du for en øks? Foto: Linn Pollard

Noen redskaper kan være vanskelig å finne i naturen. Hva gjør du plass til i sekken? Fem meter langt tau En skarp øks En primus med gassflaske En rull med Gaffa-teip Vis resultat

Dette valgte ekspertene:

Nok et spørsmål med alternativer som er nær sagt umulig for ekspertene å velge. Ideelt sett skulle de gjerne hatt med alt på lista.

– Du finner ikke 5 meter langt tau i skogen. Kanskje noe tilsvarende lianer i den søramerikanske jungelen, men ikke i norsk fauna, sier Juell.

Han mener øks er nødvendig for å hogge ved, for jakt eller beskyttelse. Du må ikke ha med primus og gassflaske, hvis du kan lage bål med veden du har hogd, men det er selvsagt mye enklere i bruk.

– Og gaffa-teip er kanskje Guds beste oppfinnelse. Du kan bruke den til å binde ting sammen, fikse utstyr, teipe igjen hull i gummistøvler. Alt mulig, sier Juell.

Thor Erling Iversen må tenke litt før han svarer. Men lander til slutt på et svar.

– Jeg velger øks, gitt at jeg har med meg tennstål som tidligere nevnt. For da kan jeg lage ild. Jeg kan også bruke øksa til å ta opp røtter som brukes til tau eller kvister som jeg kan binde sammen for å lage ly, sier han.

Noe smått til slutt

Da Norge stengte ned under pandemien, var toalettpapir blant varene som ble hamstret mest. Foto: Håkon Iversen / NRK

Du har bittelitt plass igjen i sekken. Hva slenger du med i siste liten? En pakke tamponger Kart og kompass En pakke sigaretter og en flaske alkohol Et kortstokk En rull med toalettpapir Et såpestykke Vis resultat

Toalettpapir er ikke på lista til noen av prepper-ekspertene våre.

Dette valgte ekspertene:

– Jeg tar med en pakke tamponger eller et såpestykke. Hygiene er noe av det viktigste for å ikke bli syk. Tamponger kan du også bruke for å stanse alle typer blødninger, sier Juell.

Han ville også ha gjort plass til en kortstokk.

– Det er viktig å kose seg litt og få tankene på andre ting. Ta fokuset bort fra katastrofen og la hjernen slappe av. Da blir du smartere når du må tenke, sier Juell.

Iversen mener også at noe av det viktigste og undervurderte er kosen. Derfor velger han kortstokk.

– Min prepping er ikke basert på frykten for at ting skal gå til helvete. Det går ut på å forberede meg slik at jeg og mine nærmeste kommer best mulig ut av en lei situasjon. Da er trivsel også utrolig viktig, sier Iversen.

SE VIDEO: Helene innser at hun bør ta noen grep i sitt eget liv, når hun møter Andrea og Fredrik Juell som har forberedt seg på alle mulig kriser. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Helene innser at hun bør ta noen grep i sitt eget liv, når hun møter Andrea og Fredrik Juell som har forberedt seg på alle mulig kriser.