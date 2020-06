– Det føles veldig rart, men først av alt så føles det riktig, forteller 29 år gamle Åshild.

I begynnelsen av mai fortalte Åshild Martinsen Brygfjeld fra Korgen sin historie i NRK-programmet Helene sjekker inn.

I serien møter programleder Helene Sandvig mennesker som bor og jobber på ulike institusjoner.

Åshild medvirker i episoden Pillefri psykiatri fra Hurdalsjøen psykiatriske sykehus , en institusjon som gir nær medisinfri behandling til folk med tunge psykiske helseutfordringer.

I kveld skal Åshild Martinsen Brygfjeld for første gang ikke ta noen pille mot diagnosen sin. Foto: Privat / Åshild Martinsen Brygfjeld

Som 18-åring fikk Åshild diagnosen bipolar lidelse.

Legene fortalte henne allerede da at hun måtte gå på medisiner resten av livet. Nå er hun 29 år.

Målet hennes var å bli medisinfri 21. juni med behandlingen på Hurdalsjøen.

I går, søndag 21. juni, tok hun den siste tabletten.

– Jeg har bare gått rundt og tenkt «er det ingenting som skal skurre snart?», «er det ingenting som skal føles feil?».

– Da jeg kom dit var det ingen som snakket om diagnose, unntatt meg, sa 29-åringen da NRK snakket med henne i mai etter at programmet gikk på TV første gang.

– Har bare gått rundt og kjent på det nye livet mitt

Da hun var 18 hørte hun på legene som sa at hun med sin alvorlige psykiske lidelse måtte gå på medisiner resten av mitt liv.

– Det godtok jeg som en sannhet, og gikk inn i et liv med sterke bivirkninger som gikk utover livskvaliteten min. Og da tenkte jeg at det var noe jeg måtte ofre.

For åtte dager siden ble hun skrevet ut fra Hurdalssjøen recovery. Nå har hun flyttet til Oslo og «tatt ferie», som hun selv sier.

– Jeg har bare gått rundt i Oslo og kjent på det nye livet mitt. Nå er kroppen min i balanse.

Her skal hun nå bo og fullføre masteroppgaven i likestilling og mangfold. Fremover skal hun endelig leve et ganske normalt liv.

– Og det passer meg ypperlig. Jeg er glad i hverdagen, glad i å trene og å lage mat – jeg er glad i det enkle liv. Det er det jeg kommer til å dyrke.

Se programmet i NRK TV: Hurdalsjøen psykiatrisk sykehus gir nær medisinfri behandling til folk med tunge psykiske helseutfordringer. Er det trygt?

– Hurra!

Det mangler heller ikke på lovord fra programleder Helene Sandvig.

– Åshild imponerte meg så utrolig med sin klokskap og evne til å se seg selv utenfra. Hun reflekterte så fint over sin egen sårbarhet og hva hun tenkte. Hun var så åpen, en herlig jente.

Programleder Helene Sandvig sjekker inn hos mennesker som bor og jobber på ulike institusjoner. Historien om Åshild rører henne. Foto: Anders Leines/NRK

– Jeg sier bare hurra for Åshild! Hun har nådd målet sitt, som hun satte seg da hun kom til Hurdal. Hun hadde jo nerver for at det ikke skulle gå bra, og nå er hun der. Så det er helt herlig å høre at Åshild har tatt sin siste pille.

Flere i samme situasjon

Etter programmet i mai har flere hundre tatt kontakt med Åshild Brygfjeld. Det har vært utelukkende positive tilbakemeldinger forteller hun.

– Det florerer av mennesker som ønsker å fortelle sin historie, men som av ulike årsaker ikke har turt det.

– Det som går igjen er at det er veldig mange som kjenner seg igjen og har gått på medisiner i mange år uten at det har blitt tatt opp til vurdering om man skal redusere dose, forsøke en annen medisin eller slutte.

Samtidig etterlyser hun mer informasjon.

– Jeg skylder ikke på noen for at jeg ble syk eller noe sånt, men mer informasjon – kunnskap er makt, som vi sier. Det kan forhindre sykdomsepisoder hos mennesker med bipolar lidelse.