Hanvold så rødt

Ferske regnskapstall viser at Jan Hanvold for første gang på lenge ser rødt også i regnskapsbøkene. Så sent som i 2014 kunne han notere seg for ni millioner i pluss.

I fjor gikk derimot de tre viktigste selskapene i systemet med et samlet underskudd på nesten ni millioner kroner.

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, Per Olaf Lundteigen (Sp), Hans Olav Syversen (KrF), Morten Wold (FrP) og Martin Kolberg (Ap) stilte til debatt i regi av TV Visjon Norge. Foto: ANDERS NIELSEN / NRK

NRK har i flere dager forsøkt å få en kommentar til tallene, men Hanvold har nektet å svare. Derfor oppsøkte NRK pastoren i forbindelse med gårsdagens TV-sendte debatt på Visjon Norge. Det gikk dårlig.

Nektet adgang

Først forsøkte Hanvold å nekte et TV-team fra NRK å komme inn for å dekke debatten. Det endte med at Ap-veteran Martin Kolberg truet med å trekke seg fra arrangementet.

– Det er en selvfølge at pressen får være til stede på slike arrangementer. For meg var det enten eller, sier Kolberg, og legger til:

Også stortingsrepresentantene Morten Wold (Frp) og Per Olaf Lundteigen (Sp) sa de ville trukket seg dersom NRK ble stengt ute. Foto: Anders Nielsen / NRK

– Det er en selvfølge å svare høflig og åpent på pressens spørsmål.

– Drittsekk

Sistnevnte ble problematisk for mannen som i fjor ble kjent som «Pengepredikanten» i en dokumentar på NRK Brennpunkt. Da NRKs journalist forsøkte å få Jan Hanvold i tale om fjorårets underskudd i Visjon-Norge systemet, sprakk det for TV-pastoren.

– Deg snakker jeg overhodet ikke med, sa Hanvold.

– Er dette en boikott av NRK?

– Du er en jævla drittsekk. Deg snakker jeg ikke med.

– Unnskyld, men hva sa du nå?

– Du er en jævla drittsekk. Og det kan du sitere meg på, sa Hanvold.

Det ble ikke fullt hus da Visjon Norge inviterte til valgdebatt i Drammen. Foto: ANDERS NIELSEN / NRK

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen reagerer sterkt på TV-pastorens oppførsel:

– Hanvold er en offentlig person som er veldig utadrettet gjennom virksomheten sin. Han burde være den første til å ikke oppføre seg slik.

Færre gaver – i pluss på privaten

Gaveinntektene er Visjon Norges overlegent største inntektskilde. Til tross for flere store kampanjer der seerne blir oppfordret til å gi penger, klarte ikke kanalen å få økt inntektsrømmen i fjor.

Gaveinntekter til Visjon Norge Selskap 2016 2015 2014 TV Visjon Norge 85 mill. kr. 87 mill. kr. 85,8 mill. kr Visjon Bibel Center 7,8 mill. kr. 9,3 mill. kr. 8 mill. kr

Rent privat går det bedre for Jan Hanvold og kona Inger Johnstad Hanvold. Ekteparet eier til sammen 18,9 prosent av et eiendomsselskapet der Hanvold er arbeidende styreleder.

Selskapets hovedinntektskilde er husleie fra TV Visjon Norge (hvor Hanvold også er styreleder). I fjor betalte kanalen 2,7 millioner i husleie til eiendomsselskapet, noe som igjen ga grunnlag for at Jan Hanvold fikk 1,1 millioner kroner i lønn og andre ytelser.

– Litt ubehagelig

NRK har forsøkt å få en kommentar til regnskapene fra daglig leder i Visjon Norge, Leif Inge Sandnes. Han henviser til Jan Hanvold. Når han blir konfrontert med Hanvolds uttalelser til NRK, svarer Sandnes:

– Jan kan være litt ubehagelig noen ganger. Jeg skal ta det opp med ham.

