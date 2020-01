Fylkeslegen nektes informasjon om kontroversiell lege

Fylkeslege i Vestland, Helga Arianson fortviler.

Bakgrunnen er de forholdene som ble avslørt i NRK Brennpunkts dokumentar «Legekoden».

Her kom det fram at en lege i Hordaland urettmessig hadde mottatt store summer fra Helfo i refusjon.

Legen med den kontroversielle prakisen måtte betale tilbake betydelige beløp til staten.

Full stopp

Fylkeslegen ønsket i etterkant å føre tilsyn med Hordaland-legen. Hensikten var å vurdere om virksomheten hans var forsvarlig.

Men da saksbehandlerne ba om å få hjelp fra kollegaene i de andre etatene, var det stopp.

Helfo hadde gransket flere titalls journaler. Nav hadde også journalene. Men ingen ville utlevere informasjon.

– Når vi ikke kan få vite hvilke pasienter det er snakk om, og hvilke journaler vi skal innhente, blir det håpløst, sier Arianson.

Nåla i høystakken

Det finnes en samarbeidsavtale mellom etatene.

Vestland har invitert både Helfo og Nav til dialog. Uten resultat.

Arianson peker på at fylkeslegen på denne måten kan ende opp med å lete blant flere tusen pasienter. I en ideell verden kunne saksbehandlerne gått rett på de konkrete forholdene.

– All jobben Nav allerede har gjort, må vi gjøre på nytt. For oss blir det som å lete etter nåla i høystakken, sier fylkeslegen.

Endring i sikte?

Statsekretær Inger Klippen mener det er grunn til å se nærmere på saken Foto: Anita Hamremoen / HOD

– Jeg ser utfordringene fylkeslegen peker på, sier statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det kan være behov for å se nærmere på hva slags informasjon som kan utveksles mellom Helfo og Helsetilsynet.

Hun viser til at et offentlig utvalg nylig har kommet med forslag til ny forvaltningslov.

– Utvalget foreslår blant annet en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt informasjon innad i forvaltningen, sier Klippen.

Forslaget er nå til behandling.

Rammer pasientene

Helga Arianson har vært fylkeslege i over 20 år.

Hun har tidligere tatt til orde for at det må bli lettere å fjerne leger som driver uforsvarlig praksis.

Hun ser også at ulike kontrollinstanser har reagert over for avtalespesialisters uheldige praksis. Og at de får fortsette som før.

Arianson viser til at det er Nav-lovens §7 som hindrer etatene i å utveklsle informasjonen de har innhentet. Dette fordi den inneholder sensitiv helseinformasjon.

– Men vi trenger akkurat de journalene der Nav har funnet lovbrudd. Så kan vi vurdere selv, sier hun.

Arianson støtter derfor en lovendring for å lette tilsynsarbeidet. Hun er generelt redd at pasientene blir skadelidende. Og at leger som bør fjernes, får fortsette.

– Nå blir det for tilfeldig. Det tar uforholdsmessig mye tid og ressurser, sier fylkeslegen.

Den omtalte legen har ingen kommentar til saken.

Se Brennpunktdokumentaren «Legekoden»: