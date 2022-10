Forsvarere vil ha Silje-saken ut fra trondheimspolitiet

Det var i 1994 politiet konkluderte med at tre gutter på fire, fem og seks år hadde tatt livet av venninnen Silje Marie Redergård (5). Silje ble funnet død i en akebakke, delvis avkledd og med tydelige tegn etter vold.

I 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergaard funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim. Foto: Privat / NRK

Saken ble gjenåpnet etter at Brennpunkts dokumentarserie «Drapet i akebakken» avslørte alvorlige feil og mangler ved den nesten 30 år gamle saken.

I Brennpunkts dokumentarserie kom det kraftig kritikk mot etterforskningen. Flere eksperter mente politiet presset barna til å tilstå, og at det ikke fantes tekniske bevis mot guttene.

Nå ønsker ikke guttene at Trøndelag politidistrikt skal ha ansvar for den nye etterforskningen.

Til NRK sier mannen vi kaller «6-åringen», som i dag er i begynnelsen av 30-årene, at han ønsker at saken skal flyttes.

– Jeg synes jo det blir litt bukken og havresekken og skulle gjerne sett at saken blir flyttet til en annen instans.

Viser til Baneheia-etterforskningen

Tidligere i høst valgte både «5-åringen» og «6-åringen» å bytte forsvarere. De nye forsvarerne er skeptiske til at det er samme politidistrikt som skal etterforske saken på nytt og har sendt inn en anmodning om at saken overføres til et annet politidistrikt.

Sigurd Klomsæt forsvarer mannen som var seks år da han fikk skylden for Siljes død. Foto: Berit Roald / NTB

I anmodningen viser advokat Sigurd Klomsæt blant annet til Baneheia-etterforskningen, som ble flyttet fra Agder til Oslo. Han mener det samme bør skje i Silje-saken.

– Når eget politikammer skal forsvare sitt eget arbeid så vet vi jo rent menneskelig sett hvordan det lett blir, sier Klomsæt.

Pålagt gjenåpning

Politimesteren i Trondheim syntes i utgangspunktet ikke saken burde gjenopptas. I dokumentaren sa han at han mente bevisene fra 1994 holdt.

– Svaret er at det ikke er verifiserbar informasjon i saken som gjør at nye etterforskningsskritt bør gjenopptas, sa politimester Nils Kristian Moe høsten 2021.

– Og bevisene er gode nok til å si at det var guttene som gjorde det?

– Det er vurderingen som er gjort, ja.

Politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Men etter Brennpunkts avsløringer, ble politimesteren nødt til å gjenåpne saken. Statsadvokaten i Trøndelag ba trondheimspolitiet åpne ny etterforskning, noe politiet gjorde i januar.

– Den nye etterforskningen skal skje etter dagens standard, sa påtaleansvarlig Mette Kollstrøm ved Trøndelag politidistrikt da.

Avsluttende fase

Politiet i Trøndelag vil ikke kommentere begjæringen om å flytte etterforskningen. De viser til Statsadvokaten i Trøndelag, som bekrefter at de har mottatt anmodningen.

– Vi er gjort kjent med den og vil ta stilling til dette i nær framtid. Vi venter også på en ytterligere avklaring fra forsvarerne, sier førstestatsadvokat Unni Sandøy.

Etterforskningen er inne i en avsluttende fase. Det er en utfordring at etterforskningen allerede har kommet så langt, innrømmer «5-åringens» forsvarer, Johannes Wegner Mæland.

– Vi er jo redd for at politiet har gjort såpass mye arbeid allerede at de vil tviholde på saken, sier Mæland.