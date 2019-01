Vil forby pappvin

– Har man har en åpnet treliter i skapet, er det lettere å ta et glass vin enn hvis man må åpne en flaske, sier Linda Granlund, folkehelsedirektør i Helsedirektoratet

Forslaget om å fjerne pappkartongene fra Vinmonopolets hyller kommer i en fersk rapport fra Helsedirektoratet. Rapporten er bestilt av Helsedepartementet før de skal legge fram en ny folkehelsemelding.

Alkohol risikofaktor for flere sykdommer

Folkehelsedirektør Linda Granlund mener et pappvinforbud vil gi bedre folkehelse. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Ifølge Helsedirektoratet kommer de fleste av oss til å dø av hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes type 2.

Norge har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av disse fire sykdommene med en tredjedel innen 2030. Det er det samme målet Verdens helseorganisasjon har satt.

– Alkohol er en av risikofaktorer som er felles for disse fire sykdommene. For å forebygge må man gjøre noe med kostholdet, få opp den fysiske aktiviteten og samtidig få ned tobakksrøyking og alkoholforbruk, sier Granlund.

Det er lettere å ta seg et glass vin når treliteren allerede er åpnet, mener Helsedirektoratet. Foto: Knut Brendhagen

Ser til Australia

Granlund mener salg av vin i mindre forpakninger vil føre til redusert alkoholforbruk. Direktoratet ønsker en reduksjon av det skadelige alkoholforbruket på ti prosent.

– Men hvorfor pappvinen?

– Vi har blant annet sett på hva de har gjort i Australia hvor de selger maks enlitersstørrelser. Der så man at man reduserte alkoholinntaket ganske mye, og det er verdt å se på erfaringene deres.

– Et dårlig forslag

Kunder på Vinmonopolet i Drammen liker ikke forslaget om å forby pappvin.

– Jeg synes det er et dårlig forslag. Jeg tror pappvin har mer for seg enn flaske, for da trenger man ikke å drikke alt på en gang, sier Else Rosland Ruud.

Heller ikke kunde Hanne Einan har noe til overs for forslaget.

– Papp er praktisk, så slipper man alle flaskene. Å redusere alkoholforbruket kan blant annet gjøres gjennom forebygging, sier hun.

Else Rosland Ruud liker ikke forslaget fra Helsedirektoratet, og hun tror ikke forbruket går ned, snarere tvert om. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Tror ikke på nedgang i totalkonsum

Pappvin ble lansert i Norge på begynnelsen av 80-tallet. Ifølge kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet økte salget av pappvin fram til 2012. Etter det har andelen av vin solgt i pappkartonger stabilisert seg, og i 2018 utgjorde det 42 prosent av omsetningen

Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet forholder seg til det politikerne bestemmer seg for. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Det selges mye pappvin på småsteder og på utsalg langs hovedveiene og i nærheten av hytteområder. Kartongvinen er spesielt populær før høytider og i ferier. Folk kjøper mye rødvin før påske og hvitvin om sommeren.

– Når det er ferie ønsker folk enklere forhold, og de ønsker lett emballasje som ikke knuser, og som de lett kan resirkulere, sier Nordahl.

Han fremhever at Vinmonopolet følger opp alkoholpolitikken Stortinget vedtar, men han tror ikke omsetningen av vin vil gå ned, dersom forslaget skulle bli vedtatt av politikerne.

– Vi tror det vil føre til en kraftig økning av salg av vin på flaske, og vi tror også grensehandelen vil øke.

– Krever mot å gripe inn

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis mener folk drikker mer når de kjøper større forpakninger. Actis er en paraplyorganisasjon for 32 frivillige aktører innen ruspolitikk, forebygging og behandling. De setter pris på forslaget om å avskaffe vin på kartong.

Pernille Huseby i Actis setter pris på forslaget fra Helsedirektoratet. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Vi er glad for at Helsedirektoratet er så modige at de peker på pappvinen. Jeg mener vi må se på helsegevinsten av å hjelpe folk til å gjøre bedre valg.

Rådene om å gjøre tiltak for å redusere alkoholforbruket er ikke ukjent for politikerne. Nå håper Huseby politikerne tar grep.

– De har ikke lyttet til ekspertene tidligere, men det håper jeg de gjør nå, selv om det krever litt mot å gripe inn.