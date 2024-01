Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks Kulde kan føra til iskrystall i vatnet under huda, noko som kan gi kuldeskadar som sprengde blodkar, raudheit og eksem.

For å verna huda mot kulde, blir det tilrådd å smørja seg med ein feit krem som ikkje inneheld mykje vatn, og å gjera dette ei stund før ein går ut.

Hudprodukt med høgt vassinnhald bør ein unngå i kulda, og ein blir tilrådd å kjøpa feitare produkt.

Astmaforbundet åtvarar om at kulde kan forverra astmasymptom, og meiner ein bør minimera tida ute i kulda.

Det er viktig å lytta til signala frå kroppen og ta førehandsreglar, spesielt viss ein veit at kulde er ein trigger for eiga helse. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Det er viktig å sjekka kva ein smør seg med no som det er så kaldt.

– Me har jo vatn i huda vår. Det som kan skje når det er så kaldt, er at det blir danna iskrystall i vatnet under huda. Det kan gi kuldeskadar, seier kosmetisk dermatologisk sjukepleiar Helene Winther.

Sjølv om huda er eit robust organ, bør me ta ekstra godt vare på ho når me skal ut i kulda, oppmodar ho.

Hudsjukepleiar Helene Winther seier det er ekstra viktig å tenkja på huda når temperaturen fell. Foto: Helene Winther / Privat

Viss ein skal vera ute lenge om gongen, så helst ikkje smør deg med ein krem med mykje vatn.

– Ein kan få frostskadar i huda, som sprengde blodkar eller raude i huda som ikkje forsvinn. Kulda gjer at ein lettare kan få eksemdanning viss ein er utsett for det frå før av, seier ho.

Det ideelle er at ein smør seg med ein feit krem som ikkje inneheld så mykje vatn, slik at det minkar risikoen for at kremen frys på ansiktet i kulda.

Skal ein vere ute i kulda lenge om gongen, så helst ikkje smør deg med ein krem som inneheld mykje vatn kortare enn 20 minutt før du skal ut. Og vern utsette område med klesplagg, anten det er balaklava eller eit skjerf.

Måtte sy leppa som sprakk av kulde

NRK har vore ute og snakka med unge i Drammen. Det store spørsmålet har vore kva plager dei har opplevd i kulda.

– Som lærarstudent opplever eg at barna har sprokne kinn og lepper på grunn av kulda. Sjølv sprakk leppene mine så mykje at eg måtte sy eingong, seier Sophia Slangsvold (22). – Eg får veldig raude kinn og merkar at det svir i ansiktet når det er så kaldt, seier Marie Delgado (23). – Eg kjenner ikkje så mykje til kulda på huda, men merkar at eg får ekstra tørre hender, så bruker handkrem, seier Salman Kavtarov (21). – Auga mine flassar når det er så kaldt, men i år har det heldigvis vore litt betre, seier Emma Dulsvik (18). – For å vera heilt ærleg, får eg meir kviser om sommaren enn på vinteren. Men eg merkar at huda blir stivare og meir tørr i kulda, seier gamle Natalia Koltowska (18). – Eg får kuldeelveblest viss det er veldig kaldt, der eg kan bli veldig raud og kan hovna opp, seier Louise Heimdal Gundersen (19).

Slik sjekkar du kremane

Dagleg leiar ved Apotek 1 Gulskogen, Hamid Taherkhani, seier det er betre å førebyggja enn å behandla kuldeskadd hud.

– Det skjer av og til at folk kjem inn med skikkeleg irriterte og skadd hud fordi dei ikkje trur på å verna huda eller førebyggjande tiltak, seier han.

Taherkhani seier eit godt steg i rett retning, er unngå produkt med høgt vassinnhald og kjøpa litt feitare produkt.

Dagleg leiar ved Apotek 1, Hamid Taherkhani prøver å finna dei ulike fuktkremane dei har inne. Foto: Balsharan Kaur / NRK

Salet på feittbaserte kremar har auka etter at kulda slo inn, ifølgje Taherkhani.

Når det gjeld å forstå om ein krem er basert på olje eller vatn, skjønner han at folk kan bli forvirra.

– Dei fleste hudprodukt er ein kombinasjon av olje og vatn, dermed kan det vera forvirrande å skilja mellom desse. Men det finst produkt som har meir olje enn vatn, og motsett.

Til venstre står eit utval av vassbaserte kremar, medan feittbaserte står til høgre. Foto: Balsharan Kaur / NRK

Det kan også vera lurt å sjå på pakninga for å sjå om kremen er vass- eller feittbasert, om det blir nemnt olje eller feitt på pakninga, eller snu og lesa innhaldslista.

Konsistensen er som regel ein god indikator. Jo tjukkare konsistens kremen har, jo feitare er den som regel.

Fleire opplever pusteproblem

Helserådsgivar for Noregs Astma- og Allergiforbund, Emilie Næss Lunde, seier at dei den siste perioden har fått mange førespurnader frå folk som lurer på kva ein burde gjera med plager i kulda.

Astmaforbundet håpar folk er forsiktige og tek gode forholdsreglar før dei går ut i kulda. Foto: Emilie Næss Lunde / Privat

Ho oppmodar dei som slit med å pusta i kulda om å vera ekstra varsam. Ho meiner det er viktig å ta forholdsreglar, så ein ikkje blir dårlegare og risikerer å bli ordentleg sjuk. Det kan vere lurt å bruke varmemaske på dei kaldaste dagane.

– Når ein har astma, så har ein overfølsame luftvegar. Når ein pustar inn den kjempekalde lufta, så gjer det at luftvegane toler det dårlegare.

Lundes første tips til dei som slit med kuldeeksem eller astma, er å minimera tida ute i kulda.

– Me tilrår at småbarnsforeldre minimerer utetida til barna med korte strekk på 20 til 30 minutt. Denne tilrådinga gjeld også vaksne. Husk at dei minste borna er meir utsett for kuldeskadar i huda, seier ho og fortset.

– For mange er kulde ein trigger, og viss ein merkar det, så bør ein auka medisineringa og ta forholdsreglar. Lytt til signala frå kroppen, seier Lunde.