Politimann dømt for slagene i Kongsberg

Borgarting lagmannsrett behandlet i starten av april saken hvor en politimann var tiltalt for vold og overdrevet maktbruk.

Aktor Marit Oliver Storeng la ned en påstand om 60 dagers ubetinget fengsel, mens forsvarer John Christian Elden ba om full frifinnelse i sin sluttprosedyre.

I dommen står det at politimannen ikke hadde grunnlag for å legge fornærmede Kevin Simensen i bakken, og at han burde prøvd mildere metoder før dette.

Samtidig mener flertallet av dommerne at det isolert sett ikke er grunnlag for straffansvar for nedleggelsen.

Politimannen anker dommen til Høyesterett.

«Etter flertallets syn gikk tiltaltes fjorten harde knyttneveslag mot Simensens hode og nakke, bare sekunder etter nedleggelsen, klart ut over det som kan anses som lovlig bruk av makt etter politiloven.»

«Flertallet kan heller ikke se at slagene kan anses som lovlige nødvergehandlinger.»

Politimannen sa i retten at Simensen gjorde så kraftig motstand at han fryktet for egen og kollegenes sikkerhet.

«Da tiltalte slo det første av de første åtte slagene, hadde det imidlertid bare gått seks sekunder fra nedleggelsen, og samtlige fjorten slag ble slått innenfor et tidsrom på ti sekunder. Det var derfor, objektivt sett, svært begrenset hvor mye motstand Simensen rakk å gjøre før tiltalte slo – og mens tiltalte slo.»

– Min klient svært skuffet over dommen, klar for å kjempe videre for en frifinnelse i Høyesterett, sier advokat Heidi Reisvang, som i retten var politimannens forsvarer sammen med John Christian Elden.

– Hvis denne dommen blir stående vil den sette en skummel presedens for fremtidige saker som involverer politiets bruk av makt som jeg mener samfunnet ikke er tjent med,

Dømt til 120 dagers fengsel

Slo flere ganger i bakhodet

Det var en oktobernatt for halvannet år siden politimannen endte opp med å slå Kevin Simensen gjentatte ganger i bakhodet ved en bensinstasjon i Kongsberg.

Politimannen sa i retten av han fryktet en amper stemning skulle eskalere til voldsommere bråk, og tok tak i armen til Simensen for å prate med ham. Simensen dro til seg armen, og politimannen forsøkte å ta kontroll ved å legge ham i bakken.

Varte i mange minutter

I retten fortalte Simensen at han ikke fikk med seg at det var en politimann, og at han derfor kjempet imot.

– Jeg merket at det kom en person opp på sida mi, og tok tak i meg. Jeg koblet ikke helt hva som skjedde, og ble slengt i bakken. Jeg kan ikke huske noe pålegg eller noe sånt, og koblet ikke at det var en tjenestemann, fortalte Simensen i retten.

Politimannen slet med å få kontroll på Simensen, og slo ham flere ganger med knyttet neve. Han fryktet for egen og sine kollegers sikkerhet, ikke minst siden han hadde et skytevåpen i beltet.

– Jeg ble møtt av en voldsom motstand, og jeg følte jeg var i ferd med å tape. Jeg fryktet å bli skadd, og måtte forsøke å få kontroll på situasjonen, sa han i retten.

Det var konfrontasjoner flere steder på bensinstasjoner, og bråket varte i mange minutter. Omsider fikk politimannen og kollegene kontroll på Simensen og påført ham håndjern.

En ansatt i NRK er meddommer i denne rettssaken. Hun har ingen rolle i dekningen av saken.