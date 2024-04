Ble slått i hodet av politimann: – Hukommelsen begynner å bli litt dårlig

Det ble en lang førstedag i vitneboksen for den voldstiltalte politimannen i ankesaken i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Partene kom ikke i mål, og utspørringen av ham fortsetter i dag, og da er det hans forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang som skal stille spørsmål.

Deretter skal hovedfornærmede i saken, Kevin Simensen, fortelle sin versjon av det som skjedde.

Tirsdag gikk politimannen i 30-åra i detalj gjennom hele kvelden og natta i slutten av oktober i 2022. Han snakket om det første møtet han hadde med Simensen tidligere på kvelden, og om hvordan natta endte, i et basketak ved en bensinstasjon i Kongsberg.

Skjønte ikke det var politimann

Kevin Simensen fortalte i retten at han hadde drukket 8–12 øl den kvelden, og har ikke like detaljerte forklaringer av hendelsen som det politimannen har hatt.

– Hukommelsen begynner å bli litt dårlig etter de slagene mot hodet, sa Simensen.

Han ble nektet å komme inn igjen på utestedet Privat, etter å ha tatt en røyk. Han ble irritert, for han sier han ikke fikk noen god forklaring. Vennegjengen gikk litt seinere til Esso, for å bli plukket opp og kjørt hjem til Vestfossen.

– Da sto politiet der, og så ble jeg pekt ut av dørvakta fra Privat. Han mente jeg hadde truet ham eller noe sånt, men det hadde jeg ikke gjort. Da ble jeg irritert, for jeg følte at jeg ikke ble hørt, sa Simensen i retten.

Han følte at han var rolig, og sa han bare ville oppklare situasjonen.

– Jeg merket at det kom en person opp på sida mi, og tok tak i meg. Jeg koblet ikke helt hva som skjedde, og ble slengt i bakken. Jeg kan ikke huske noe pålegg eller noe sånt, og koblet ikke at det var en tjenestemann, fortalte Simensen.

– Når skjønte du at det var en politimann? spurte aktor Marit Oliver Storeng.

Simensen hadde ikke noe klart svar på det.

– Jeg visste det var politi der, men skjønte ikke at noen ikke grep inn. Det føltes som jeg plutselig ble overfalt, selv om jeg visste politiet sto der.

Aktor Marit Oliver Storeng lurte på hvor lang tid det tok før Kevin Simensen skjønte tiltalte var politimann. Foto: Caroline Utti / NRK

Overlevelsesinstinkt

Politimannen sa tirsdag at han tok Simensen i armen, for å dra ham bort fra situasjonen og prate med ham. Etter at Simensen dro til seg armen, bestemte politimannen seg for å legge ham i bakken.

– Det var ikke mye kraft eller makt jeg brukte på å dra til meg armen, det var mer skvetting, sa Simensen i dag.

Simensen fortalte at han fikk sjokk da han ble dratt i bakken.

– Da tenkte jeg bare på å beskytte meg selv.

Retten har fått sett flere videoer av hendelsen, som viser et basketak som pågår over mange minutter. Politimannen slår Simensen i hodet ved flere anledninger. Han fortalte i retten at han måtte, for å beskytte seg selv og få kontroll på Simensen.

Simensen fortalte at overlevelsesinstinktet gjorde at han beskyttet seg selv.

– Jeg fikk en følelse av at det ikke stoppet. Jeg prøvde bare komme meg unna det som skjedde. Den ekstreme eskaleringen ga meg ikke noe inntrykk av at det skulle stoppe.

– Det er sprelling, jeg hadde ikke hensikt å skade noen. Det var jeg som prøvde å komme meg unna fra å bli skadd.

Kevin Simensen og Kristian Teigen skal onsdag fortelle deres versjon av det som skjedde på Esso-stasjonen. Foto: Caroline Utti / NRK

Ble kalt horunger

Forsvarer Heidi Reisvang viste tidligere onsdag fram stillbilder fra den mye omtalte overvåkingsvideoen, som er mye lenger og mer omfattende enn den som er vist i media.

Ifølge politimannen viser bildene at Simensen slo først.

I en annen sekvens, filmet med mobilkamera, hadde politifolkene fått kontroll på Simensen.

– Vi ble kalt jævla horunger. Han ropte at han skulle få oss sparket, i et aggressivt toneleie, fortalte den tiltalte politimannen i retten.

En av politimannens forsvarere, John Christian Elden. Foto: Caroline Utti / NRK

13 knyttneveslag

Videoovervåkingsbilder viser at politimannen gjentatte ganger slo Simensen i hodet med knyttet neve. Det er uomtvistelig.

Kjernen i saken er hvorvidt volden var nødvendig, eller om det var overdrevet maktbruk.

NRK forklarer Dette er saken Dette er saken Kastet ut fra utested Natt til søndag 30. oktober i 2022 ble Kevin Simensen, Kristian Teigen og Marius Stormo kastet ut av et utested i Kongsberg sentrum, etter en konflikt. Dørvakta mente Simensen drapstruet ham, og kontaktet politiet politiet. Dette er saken Slått i hodet Ikke lenge etter påtraff politiet dem ved en Esso-stasjon. Der ble Simensen lagt i bakken, og slått gjentatte ganger i hodet med knyttet neve. Teigen ble slått i låret med en batong. Hendelsen er dokumentert av en overvåkingsvideo. Dette er saken Frifunnet på alle punkter En politimann ved Sørøst politidistrikt ble tiltalt for overdreven maktbruk og grov uaktsomt brudd på tjenesteplikten. 7. juli i fjor ble han frikjent på alle punkter. Ifølge Buskerud tingrett var maktbruken innenfor det politifolk kan tillate seg. Dette er saken Mente tiltalte selv var i fare Retten la vekt på at politimannen hadde begrensede muligheter til å få kontroll på Simensen. Til tross for flere slag og bruk av pepperspray, ga ikke Simensen seg, ifølge dommen. Tiltalte var svært redd og i fare. Det var avgjørende å få kontroll på Simensen, står det i dommen. Dette er saken Ankesak i Borgarting lagmannsrett Riksadvokaten besluttet å anke dommen, og saken skal gå i Borgarting lagmannsrett den første uka etter påske. Det er satt av fire dager til saken. Dette er saken Henla voldssiktelser De tre mennene fra Vestfossen var lenge siktet for vold mot en politibetjent og trusler mot vekteren, men saken ble for noen uker siden henlagt på bevisets stilling. Forrige kort Neste kort

– Vi er trent til å fortsette med maktbruken vår, til vi får den effekten vi ønsker, som i dette tilfelle var mulighet til å pågripe.

– Jeg teller 13 slag. Hvordan skulle du klare å se virkningen av slagene, når frekvensen er så rask? spurte aktor Marit Oliver Storeng

– Det er når han ligger i ro og ikke lenger gjør motstand.

Overvåkingsvideoen som viser politiet slå Kevin (26) Du trenger javascript for å se video.

Fryktet å miste pistolen

Politimannen sa han var redd for egen og kollegenes sikkerhet. Det var midlertidig bevæpning i Norge på den tida, og tjenestemannen sa han også fryktet å bli fratatt pistolen han hadde i beltet.

Han mente derfor han ikke hadde noe valg.

Buskerud tingrett var enig da saken ble behandlet der i fjor sommer, og politimannen ble frikjent.

Det er satt av fire dager til ankebehandlingen i Borgarting i Oslo.

En ansatt i NRK er meddommer i denne saken. Hun har ingen rolle i dekningen av saken.