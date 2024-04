For halvannet år siden forsøkte den tiltalte politimannen å ta med seg Kevin Simensen bort fra en situasjon ved en bensinstasjon i Kongsberg, som han fryktet ville ende i bråk. Det endte med en slåsskamp som varte i mange minutter, hvor politimannen slo Simensen 13 ganger i hodet i løpet av 10 sekunder.

Han er tiltalt for vold og overdrevet maktbruk. Politimannen ble frikjent i tingretten i fjor, og denne uka har saken blitt behandlet i lagmannsretten.

Aktor Marit Oliver Storeng la fredag ned påstand om 60 dagers ubetinget fengsel, det samme hun ba om i tingretten.

Forsvarer John Christian Elden vil komme med sin påstand seinere i dag.

John Christian Elden forsvarer den tiltalte politimannen. Foto: Caroline Utti / NRK

Viste til maktpyramiden

– Spesialenhetens syn er at tiltaltes maktbruk gikk såpass mye utover det lovlige handlingsrommet tjenestepersoner har, og derfor er et grovt brudd på tjenesteplikten, sa Storeng.

Hun understreket at politiet har mulighet til å bruke makt i tjenesten, og fortalte at Høyesterett også har fastslått at det er lov å gjøre feil. Storeng sa tiltalte hadde flere handlingsalternativer. Elden snudde på dette, i sin prosedyre:

– I denne saken hadde Simensen ganske mange handlingsalternativer. Politiet har disse maktmulighetene for å beskytte sivilsamfunnet. Så i utgangspunktet er det ikke straffbart for politiet å slå, skyte eller skyte for å drepe, i ytterste konsekvens.

– Hvis vi ikke følger politiets ordre, så vet vi at politiet i den andre enden kan komme til å bruke makt mot meg, sa Elden.

Storeng fokuserte i prosedyren sin på at politiet må forsøke mildeste middel først, og at maktbruk må være både forholdsmessig og forsvarlig.

– Det må tas en risikovurdering av hvor stor risiko det er for skade, og omfanget av skaden.

Hun viste flere ganger i prosedyren til politiets maktpyramide, som starter nederst, og ser slik ut:

Kalte det ukontrollert voldsbruk

– Det er ingenting som tydet på at Simensen var en trussel idet politiet tok kontakt med ham. Politiet var i overtall og tiltalte hadde tid og mulighet til å vurdere andre muligheter enn å legge ham i bakken, sa Storeng.

Aktor kalte nedleggelsen en overdreven reaksjon, og sa at det var den som førte til at det som var munnhuggeri endte opp i et lite gateslag. Deretter gikk hun videre til slagene tiltalte påførte Simensen:

– Slag mot hode og nakken har stort skadepotensial, og kan kun brukes når det er fare for liv og helse. Tiltalte har forklart at han slo med full kraft, men tok seg ikke tid til å se hvilken effekt slagene hadde, sa Storeng.

Hun karakteriserte det som overdreven og ukontrollert voldsbruk.

– Det er viktig at overtramp fra politiet må reageres på, siden politiet har voldsmonopol.

Fornærmede Kevin Simensen og Kristian Teigen har hatt med seg to private advokater i retten. Ida Kristine Kolstad ba om erstatning på opptil 80.000 kroner på vegne av Simensen, og Sidra Sahar Bhatti ba om opptil 25.000 kroner på vegne av Teigen.

Kastet ut fra utested Natt til søndag 30. oktober i 2022 ble Kevin Simensen, Kristian Teigen og Marius Stormo kastet ut av et utested i Kongsberg sentrum, etter en konflikt. Dørvakta mente Simensen drapstruet ham, og kontaktet politiet politiet. Slått i hodet Ikke lenge etter påtraff politiet dem ved en Esso-stasjon. Der ble Simensen lagt i bakken, og slått gjentatte ganger i hodet med knyttet neve. Teigen ble slått i låret med en batong. Hendelsen er dokumentert av en overvåkingsvideo. Frifunnet på alle punkter En politimann ved Sørøst politidistrikt ble tiltalt for overdreven maktbruk og grov uaktsomt brudd på tjenesteplikten. 7. juli i fjor ble han frifunnet på alle punkter. Ifølge Buskerud tingrett var maktbruken innenfor det politifolk kan tillate seg. Mente tiltalte selv var i fare Retten la vekt på at politimannen hadde begrensede muligheter til å få kontroll på Simensen. Til tross for flere slag og bruk av pepperspray, ga ikke Simensen seg, ifølge dommen. Tiltalte var svært redd og i fare. Det var avgjørende å få kontroll på Simensen, står det i dommen. Ankesak i Borgarting lagmannsrett Riksadvokaten besluttet å anke dommen, og saken skal gå i Borgarting lagmannsrett den første uka etter påske. Det er satt av fire dager til saken. Henla voldssiktelser De tre mennene fra Vestfossen var lenge siktet for vold mot en politibetjent og trusler mot vekteren, men saken ble for noen uker siden henlagt på bevisets stilling.

Sprikende forklaringer

I retten har både tiltalte og to fornærmede forklart seg. I tillegg har andre politifolk som var til stede og venner av Simensen vitnet. Det har også sakkyndige politivitner.

Dette har tiltalte sagt i retten:

Han følte situasjonen på Esso-stasjonen var i ferd med å bli så intens at han ville ta med seg Simensen bort fra situasjonen, og prate med ham.

Derfor tok han tak i armen hans, men fornærmede dro seg unna.

Da la politimannen ham i bakken, og de begynte å bryte. Tiltalte begynte å slå Simensen i hodet, i håp om at han skulle slutte å kjempe imot.

Det oppsto bråk flere steder rundt på bensinstasjonen. Simensen ga seg ikke selv om flere politifolk kom til.

Tiltalte hevder han ikke hadde noe valg, siden han fryktet for egen og kollegers sikkerhet. Han sier han var spesielt bekymret siden han hadde et våpen i beltet.

Kevin Simensen er den hovedfornærmede, og har vitnet sammen med kameraten Kristian Teigen. Foto: Caroline Utti / NRK

Dette har fornærmede sagt i retten:

Kevin Simensen hadde drukket 8–12 øl, og sa hukommelsen er blitt dårligere etter slagene.

Han benektet at han drapstruet en vekter ved utestedet Privat i forkant. Vekteren tok kontakt med politiet mens Simensen og kameratene var ved politipatruljene.

Han ble irritert da han ble pekt ut av vekteren, men oppdaget ikke at det var en politimann som tok ham i armen. Han kan ikke huske pålegg eller beskjeder.

Simensen sa han ble redd og han hadde ikke noe inntrykk av at slagene skulle avta. Han hevdet han ikke hadde til hensikt å skade noen, og at han bare forsøkte å komme seg unna for å ikke bli skadd selv.