Møttes noen timer før politislagsmålet: – En arrogant kongeadferd

En politibetjent er tiltalt for vold og overdrevet maktbruk etter en hendelse i Kongsberg sentrum for halvannet år siden, etter å ha slått en mann flere ganger i hodet ved en bensinstasjon.

Politimannen ble frikjent i tingretten, og nå skal saken prøves i Borgarting lagmannsrett.

Da ankesaken startet mandag morgen erklærte tiltalte seg ikke skyldig.

Kastet ut fra utested Natt til søndag 30. oktober i 2022 ble Kevin Simensen, Kristian Teigen og Marius Stormo kastet ut av et utested i Kongsberg sentrum, etter en konflikt. Dørvakta mente Simensen drapstruet ham, og kontaktet politiet politiet. Slått i hodet Ikke lenge etter påtraff politiet dem ved en Esso-stasjon. Der ble Simensen lagt i bakken, og slått gjentatte ganger i hodet med knyttet neve. Teigen ble slått i låret med en batong. Hendelsen er dokumentert av en overvåkingsvideo. Frifunnet på alle punkter En politimann ved Sørøst politidistrikt ble tiltalt for overdreven maktbruk og grov uaktsomt brudd på tjenesteplikten. 7. juli i fjor ble han frikjent på alle punkter. Ifølge Buskerud tingrett var maktbruken innenfor det politifolk kan tillate seg. Mente tiltalte selv var i fare Retten la vekt på at politimannen hadde begrensede muligheter til å få kontroll på Simensen. Til tross for flere slag og bruk av pepperspray, ga ikke Simensen seg, ifølge dommen. Tiltalte var svært redd og i fare. Det var avgjørende å få kontroll på Simensen, står det i dommen. Ankesak i Borgarting lagmannsrett Riksadvokaten besluttet å anke dommen, og saken skal gå i Borgarting lagmannsrett den første uka etter påske. Det er satt av fire dager til saken. Henla voldssiktelser De tre mennene fra Vestfossen var lenge siktet for vold mot en politibetjent og trusler mot vekteren, men saken ble for noen uker siden henlagt på bevisets stilling.

Tror Simensen ville markere seg

Iført jeans og en grågrønn skjorte satte den tiltalte politimannen seg mandag i vitneboksen, for å forklare seg om det som skjedde en oktobernatt i 2022.

Politimannen fortalte at han møtte hovedfornærmede Kevin Simensen tidligere på kvelden. De var opptatt med et annet oppdrag, da Simensen kom bort og ville hilse.

– Det er ikke uvanlig at folk som har vært borti politiet tidligere vil hilse, for å markere seg. Da vi satte oss i bilen igjen kalte jeg ham et kokainhue overfor kollegaen min. Det handlet om hvordan han oppførte seg. En arrogant kongeadferd.

Forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang representerer den tiltalte politimannen. Foto: Caroline Utti / NRK

Seinere ser de Simensen og kameratene hans igjen, ved bensinstasjonen. Der står en vekter og snakker med politiet. Dette var dørvakta som tidligere på kvelden hadde nektet dem adgang på et utested. Vekteren sier han da ble drapstruet, noe Simensen har benektet.

Politiet beskriver stemningen ved Esso-stasjonen som amper og aggressiv.

– Simensen er den mest aggressive, og jeg vil ta ham bort, for å roe ham ned og få ham vekk, og for å kunne prate med ham, gjenfortalte tiltalte i retten.

– Slagene hadde ingen virkning

Simensen sto med hendene i lomma, tiltalte sa de er drillet på at «usynlige hender, er farlige hender». Fornærmede dro seg løs fra grepet til politimannen, og jeg fryktet han ville stikke av.

– Hvis det hadde skjedd og jeg hadde løpt etter ham, ville jeg endt opp alene uten kollegaer rundt meg. Jeg mistet selv balansen og falt, da jeg skulle legge ham i bakken.

– Der ble jeg møtt av en voldsom motstand, og jeg følte jeg var i ferd med å tape. Jeg fryktet å bli skadd, og måtte forsøke å få kontroll på situasjonen.

Han tenkte gjennom maktmidlene han hadde tilgjengelig, noe som var pepperspray og batong.

– Med batong måtte jeg hatt avstand, og peppersprayen hadde jeg brukt for lang tid å trekke og bruke. Jeg slo mot hodet, siden han hadde en tykk vinterjakke. Jeg slo mot hodet for å sette ham ut av spill og få ham til å overgi seg.

– Jeg slo flere ganger, men det hadde ingen virkning. Han fortsatte å kjempe imot. Krøp rundt og prøvde å få en mulighet.

Tiltalte fortalte at han slo flere ganger, men at det ikke hadde noen virkning. Simensen fortsatte å kjempe imot, ifølge tiltalte.

– Vi er trent til å fortsette med maktbruken vår, til vi får den effekten vi ønsker, som i dette tilfelle var mulighet til å pågripe.

Brukte batong mot hodet

En kollega hadde kommet til, men selv med bistand av henne fikk de ikke kontroll på Simensen. Tiltalte prøvde med pepperspray på kloss hold, uten at det hjalp. Han gikk tom for pepperspray.

– Jeg endte opp med å sitte oppå Simensen. Han viste ingen tegn til å gi seg. Det var en voldsom motstand og vi var i ferd med å miste kontroll på ham igjen. Jeg prøvde en ny slagsekvens, mot øre og nese. Jeg trakk meg unna for å kunne bruke batongen, og da var han på beina igjen.

– Jeg slo ham i låret, men det hadde ingen effekt. Han angrep meg, og jeg fryktet alvorlig skade. Jeg så ingen annen utvei enn å slå mot hodet hans med batong.

Heller ikke det hjalp, og først da enda flere kolleger kom til, fikk de dratt ham i bakken. Tiltalte oppdaget da Kristian Teigen, en kamerat av Kevin Simensen.

– Jeg fryktet han ville blande seg inn i pågripelsen. Jeg slo ham med batong, etter at jeg hadde ropt og sagt jeg kom til å slå om han ikke holdt seg unna.

Etter hvert fikk politiet Simensen i håndjern.

Aktor Marit Oliver Storeng og forsvarere John Christian Elden og Heidi Reisvang. Foto: Caroline Utti / NRK

– Lov til å bruke makt

Det er Spesialenheten for politisaker, ved aktor Marit Oliver Storeng, som fører saken for påtalemyndigheten.

Innledningsvis mandag brukte begge parter mye tid på å snakke om politiets muligheter til maktbruk.

– I motsetning til sivile har politiet lov til å bruke makt, så retten må ta stilling til om dette var lovlig maktbruk. Politiet skal løse oppdraget med minst mulig inngripende midler. Var det nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig? sa aktor Storeng.

Storeng sa at politiet har et handlingsrom til å utøve makt. Høyesterett har også gitt politiet spillerom til å gjøre feil, uten at det skal føre til straff, fortalte hun.

– De har både rett og plikt til å utøve makt. Nødvendig makt er i ytterste konsekvens å gripe til våpen og ta liv, sa forsvarer John Christian Elden i sin innledning.

De to fornærmede, Kevin Simensen og Kristian Teigen, sammen med bistandsadvokat Sidra Sahar Bhatti. Foto: Caroline Utti / NRK

Da tiltalte ble frifunnet av Buskerud tingrett la retten vekt på at politimannen hadde begrensede muligheter til å få kontroll på Simensen. Til tross for gjentatte slag og bruk av pepperspray, ga ikke Simensen seg, ifølge dommen.

Tiltalte var svært redd og i fare. Det var avgjørende å få kontroll på Simensen, sto det i dommen.

Seinere mandag skal Kevin Simensen forklare seg.

En ansatt i NRK er meddommer i denne saken. Hun har ingen rolle i dekningen av saken.