Ny flyktningbehandling i Drammen: Flertallet endret ikke mening

Kommunestyret i Drammen diskutert behandlet lovlighetsklagen som kom etter det omstridte flyktningvedtaket tidligere i år.

Byen politikere bestemte da at flyktningene Drammen skal bosette i år, helst skal være fra Ukraina.

I forkant av møtet i rådhuset tirsdag kveld ga kommunedirektør Trude Andersen salen i realiteten to valg: Stå fast ved vedtaket og sende det til en lovlighetskontroll hos Statsforvalteren, eller å oppheve vedtaket – noe som ville ført til en ny runde i kommunestyret.

Flertallet var samlet som sist, dermed er saken sendt videre til Statsforvalteren, for en lovlighetsvurdering der.

– Jeg skjønner at man vil ha en lovlighetsvurdering, men verdisettet man velger å stille seg bak, er så formende for hvordan samfunnet oppfatter oss etterpå, at det er ikke mulig å viske det ut. Vi må ta ansvar nå, og ikke vente på neste runde, sa Simon Nordanger (Sp) i debattrunden.

Stemte mot egen holdning

Det bor 104.000 mennesker i Drammen. 25 prosent av dem har en bakgrunn som ikke er norsk. For fire uker siden gjorde kommunestyret et vedtak som skapte overskrifter i hele landet.

Med 29 mot 28 stemmer endte de opp med å vedta at de 125 flyktningene Drammen har sagt ja til å ta imot, skal komme fra Ukraina.

Turid Solberg Thomassen (KrF) stemte for forslaget hun selv var imot, men sa hun aldri kom til å gjøre det igjen.

– Det vil være viktig å få den kontrollen hos Statsforvalteren, for å skape ro for framtida, med tanke på om slike vedtak fattes andre steder i Norge. Derfor opprettholder jeg å stemme for noe jeg egentlig er imot, og det ber jeg om respekt for, sa hun i rådhussalen tirsdag.

Vedtaket skapte reaksjoner i regjeringen. Tonje Brenna sa det ikke er opp til kommunene å velge hvor flyktningene kommer fra, og også statsminister Jonas Gahr Støre var kritisk til avgjørelsen.

Uka etter ble det arrangert et fakkeltog mot vedtaket, hvor også ordfører Kjell Arne Hermansen (H) deltok – selv om han stemte for i rådhuset.

Harselerte med Drammen

I en meningsmåling svarte 53 prosent at de er negative til forslaget, mens bare 23 prosent synes vedtaket er positivt.

Ordføreren sa han fryktet for Drammens omdømme, men eksperter NRK snakket med var ikke så entydige.

BI-professor Tor Bang sa bare Vinmonopolet kan vise til en omdømmereise som Drammen har gjort de siste 30 åra, og at fundamentet er solid.

Satireprogrammet «Nytt på nytt» harselerte med byen i over ni minutter.

Hva er det Drammen trenger? Du trenger javascript for å se video.

Høyskolelektor Dag Inge Fjeld mente derimot at «debatten om Drammen» potensielt sett er svært skadelig.

– Et godt renommé skal brukes både for å skape stolthet for de som bor i Drammen, men ikke minst for å konkurrere om innflyttere. Det handler om å få folk som synes det blir litt for trangt og for dyrt å bo i Oslo, til å vurdere Drammen, sa han.