– Jeg har gått over grensa over det jeg egentlig tåler. Derfor har jeg det ikke bra. Det gjør vondt, langt inn i sjela å få prøvd ut dette som roter borti mitt etiske kompass for at ingen folkegrupper skal forskjellsbehandles.

– Det er en grunnleggende rasistisk tankegang, sier Turid Thomassen dagen etter vedtaket.

Hun er opprørt og mener Frp har opptrådt uetisk. KrF har en samarbeidsavtale med Høyre, Frp og Pensjonistpartiet.

Forslaget gikk gjennom kommunestyret med 29 mot 28 stemmer i kommunestyret i Drammen. Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

Hun sier at hun ble presset med at Frp ville bryte hele samarbeidsavtalen, om KrF ikke stemte for forslaget.

– Det å presse dette fram ved å presse meg innerst inn i et hjørne som ei lita mus, og bli en liten lort, er uetisk når jeg tror flere innenfor Frp må vite at dette er ulovlig.

Tirsdag kveld vedtok kommunestyret i Drammen at de kun ønsker å ta imot ukrainske flyktninger. Forslaget gikk gjennom med 29 mot 28 stemmer. KrF var tungen på vektskålen.

Turid Thomassen forteller at hun måtte stemme på tvers av egen overbevisning. Foto: Caroline Utti / NRK

Vedtaket fra formannskapet ble endret i kommunestyret tirsdag.

Slik ble vedtaket endret: Ekspander/minimer faktaboks Dette var formuleringen i vedtaket fra formannskapet: Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina fremfor andre nasjonaliteter. Kommunestyret mener integreringslovens intensjon er at bosetting skal skje der det er størst mulighet for å bli integrert. Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn. Dette fordi ressursene må benyttes til å løse de integreringsutfordringene vi allerede har med denne gruppen, før det tilføres flere. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes. Denne formuleringen ble vedtatt i kommunestyret: Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes.

Mener debatten blir kneblet

Frps Jon Helgheim ønsker ikke å svare på hvor vidt KrF ble presset på samarbeidsavtalen.

Jon Helgheim (Frp) mener vedtaket om å kun ta imot ukrainske flyktninger ikke handler om diskriminering. Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

– Hun får stå for det hun mener selv. Det har kommet masse rasismeanklager, usaklige påstander, stråmannsargumentasjon som bare er egnet for å kneble de som har andre meninger enn dem selv, og det har jeg liten sans for, sier han.

Likevel har han forståelse for at det var et vanskelig vedtak for KrF. Men han har tro på at Frp og KrF kan samarbeide videre.

– Vi har klart å komme igjennom en veldig vanskelig sak nå, og vi har snakket godt sammen og hatt tett dialog gjennom flere dager og det har jeg tro på at vi skal fortsette med.

– Det å være i et samarbeid, det handler om noen ganger vinner man, andre ganger føler man at man taper, sier han.

Tar avstand fra vedtaket

Nestleder i KrF Dag Inge Ulstein tar avstand fra vedtaket gjort i kommunestyret i Drammen. Foto: Silje Rognsvåg / nrk

KrF sentralt understreker at å kun prioritere ukrainske flyktninger, ikke er i tråd med partiets politikk.

– Dette er ikke KrFs politikk hverken lokalt eller sentralt. KrF er opptatt av at vi skal hjelpe folk på flukt, og at vi skal ta imot en betydelig andel kvoteflyktninger, sier nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein.

KrFU synes også saken er vanskelig.

– Vi er imot å sette sårbare grupper opp mot hverandre. Flyktninger som er kommet til Norge og trenger hjelp, skal få hjelp, sier fylkesleder i KrFU Buskerud, Henos Habtab Weldegiorgis, og fortsetter:

– KrFU og KrF står for en politikk som kjemper for at Norge skal ta imot mennesker på flukt, enten det er andre steder i verden eller de som er kommet hit til Norge. Derfor er jeg uenig i vedtaket som ble gjort i Drammen og mener det er feil vei å gå.

Tydelig berørt fra talerstolen

Thomassen fra KrF holdt flere innlegg fra talerstolen under kommunestyremøtet, hvor hun var tydelig berørt.

– Hvordan skal dette ende? For min del er det mulig å bli med på dette nå, på grunn av krigssituasjonen i Ukraina, men dette blir jeg ikke med på flere ganger. Da er jeg enten bruddårsak, eller så blir jeg kastet ut, sa hun.

Etter møtet forklarte hun mer om skvisen hun sto i.

– Jeg har vært tydelig på at dette bryter med vårt verdigrunnlag, vi skal ikke gjøre forskjell på folk, det er aldri en god grunn til å forskjellsbehandle på den måten, sier hun.

Debattinnlegget til Thomassen i forbindelse med at politikerne i Drammen vil prioritere flyktninger fra Ukraina. Foto: Drammen kommune. Du trenger javascript for å se video. Debattinnlegget til Thomassen i forbindelse med at politikerne i Drammen vil prioritere flyktninger fra Ukraina. Foto: Drammen kommune.

Blir ikke med på dette igjen

– Jeg har vært så sterkt presset som jeg ikke noen gang har vært. Jeg har følt meg veldig alene, sier Thomassen.

Hun advarer Frp mot å presse KrF igjen om samarbeidet skal fortsette.

– De kan ikke utfordre på sånne ting som vi har hatt nå, da blir det uspiselig. Ellers kan ikke KrF bli værende, og jeg som person kan ikke være med på det, det er helt umulig, sier hun.

Nå skal saken følges opp av Statsforvalteren med en lovlighetskontroll.