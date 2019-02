Norsk villsvinjeger skjøt svensk jogger

Den 48 år gammel villsvinjegeren fra Buskerud har sittet fengslet i Sverige siden begynnelsen av februar.

Politiadvokat Ola Lavie hos den svenske Åklagarmyndighten har beslaglagt mannens våpen med tilhørende kikkertsikte. En varmesøkende nattkikkert med innebygget videokamera. I en slik kikkert kan man se tydelig konturer av dyr selv i stummende mørke.

Politiadvokat Ola Lavie hos Åklagarmyndigheten i Helsingborg etterforsker saken. Foto: Ingar Andreassen / NRK

I kikkertsiktets minne fant politiet en ti sekunder lang video fra selve skuddøyeblikket.

Det politiadvokat Ola Lavie så, var så alvorlig at politiadvokaten valgte å sikte 48-åringen for drapsforsøk.

– Du mener nordmannen må ha sett at det var et menneske han skjøt på?

– Ja, vi har siktet ham for forsøk på mord, alternativt grov mishandling, sier Lavie til NRK.

Lagmannsretten var enig, og 48-åringen sitter nå i varetekt i Helsingborg.

Nordmenn på villsvinjakt

PÅ JOGGETUR: 75 år gamle Olle Rosdahl ble skutt i hofta av en villsvinjeger fra Buskerud. Foto: SVT

Vi skal til Skåne i Sør-Sverige, seks mil øst for Helsingborg. Hit drar nordmenn på villsvinjakt.

Denne morgenen løp Olle Rosdahl på veg 13, en trafikkert veg som binder småstedene i området sammen. 150 meter opp fra vegen, ved noen rundballer på et jorde, satt jegeren. I det varmesøkende kikkertsiktet så han målet. Ifølge jegeren et rådyr.

Klokka var halv fem om morgenen da skuddet falt. Prosjektilet fra jegerens grovkalibrede våpen traff 75 år gamle Olle Rosdahl i hofta da han var på sin daglige joggetur. Han overlevde ved et mirakel.

ÅSTED: Jegeren satt ved rundballene på jordet. Olle passerte brøytestikka da han ble truffet. Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Jeg falt rett ned på vegen, men etter et øyeblikk kom jeg til meg selv og skrek: «Hvorfor faen skyter dere?» fortalte Rosdahl til SVT i desember i fjor.

Skuddet hadde gått inn i hofta og ut fra baken. Han klarte å ta seg fram til en nabo, som fikk sendt ham til sykehus i Helsingborg.

Væpnet politi og helikopter

Det ble iverksatt en større politiaksjon med bevæpnet politi, hunder og helikopter. Etter sju timers leting ble den 48 år gamle nordmannen funnet i skogen.

FORSVARER: Advokat Jorge Concha er forsvarer for den 48 år gamle villsvinjegeren. Foto: Maxwell Advokater

– Han trodde han hadde skutt på et rådyr, forteller mannens forsvarer, advokat Jorge Concha.

I de to første politiavhørene skal 48-åringen ha sagt at det var en rev han skjøt på. Før fengslingsmøtet forandret mannen forklaring, da mente han at det måtte ha vært et rådyr.

– Men det er ikke lov å jakte på rådyr om natten, og da han hørte stemmer etter skuddet, fikk han panikk og gjemte seg i skogen, sier Concha.

Han sier 48-åringen ikke erkjenner straffskyld for noe lovbrudd, men at det var han som skjøt. Buskerudmannen mener at det var et uhell.

JAKTTÅRN: I området er det mange jakttårn som villsvinjegerne bruker. Foto: Ingar Andreassen / NRK

Grovt våpen

Våpenet nordmannen brukte var av kaliber .338 Lapua Magnum, et kraftigere kaliber enn det som er vanlig på elgjakt.

GROVKALIBER: Rosdahl ble skutt med kaliber .338 til venstre. Patronen til høyre kaliber .308, er vanlig på elgjakt i Norge. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Hendelsen har preget naboene i Snällerød og Ljungbyhed.

– Vi har blitt skremt, sier Jonas Lagerquist.

Skuddet ble avfyrt i retning bebyggelsen der han og familien bor.

– Min kone går denne strekningen nesten hver dag. Å få vite at det er folk som jakter ut mot vegen er ikke bra. Hvor mange ganger kan de ha siktet og skutt nær folk, undrer Lagerquist.

Straffesak i mars

– Olle har vanskelig for å sove, sier Rosdahls bistandsadvokat, Johan Landèn.

– Han har vært og er redd. Han har bodd i det samme huset siden han var fem år, men nå overveier han å flytte fordi han føler seg utrygg.

Etterforskningen går mot slutten, opplyser politiadvokat Ola Lavie i den svenske Åklagarmyndigheten.

Fengslingen av Buskerud-jegeren utløper 8. mars, men den vil bli begjært forlenget i påvente av en straffesak for tingretten.

Politiadvokaten opplyser at saken kan komme opp for retten relativt raskt.