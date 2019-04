Jaktekspert: – Umulig å forveksle menneske og dyr

Sju timer senere blir den norske jegeren pågrepet av politiet i skogen. Etter pågripelsen sier 48-åringen at det var en rev han skjøt på, ifølge politiet. Men før fengslingsmøtet forandrer mannen forklaring, da mener han at det må ha vært et rådyr. Jegeren sier han stakk fra stedet etter å ha skutt fordi han var redd politiet skulle ta ham for å skyte rådyr om natten, noe som er forbudt. Han sier han hørte en mann rope etter at han skjøt, men tenkte at det var fordi vedkommende ble sint fordi han skjøt i nærheten av folk og bebyggelse. 48-åringen erkjenner at det var han som skjøt, men nekter skyld for drapsforsøk.

