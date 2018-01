Angrer på brutal jakt

Politiet mener 30-åringen har drevet systematisk drapstrening av hunder. Ved flere anledninger skal han ha sluppet sine egne hunder løs på dyr som var sperret inne i innhegninger.

– Dette gjorde jeg for å teste hundenes jaktinstinkter. Det var ikke alltid slik at hundene gikk til angrep og drepte dyrene. Jeg ser at jeg har gått for langt, og angrer på mye av dette, fortalte han under sin forklaring i retten onsdag.

Jaktturer til Frankrike

30-åringen fortalte om sin glødende interesse for jakt og hunder av typen amerikansk bulldogg. Han fortalte åpent om jakturer til Frankrike, der hundene deltok på villsvinjakt.

NRK ADVARER MOT STERKE BILDER: Hundene gå her til angrep på villsvin. De biter seg fast i villsvinet i cirka en halvtime før dyret blir avlivet av jegerne. Disse bildene skal være filmet i Frankrike der slik jakt ikke er ulovlig. Du trenger javascript for å se video. NRK ADVARER MOT STERKE BILDER: Hundene gå her til angrep på villsvin. De biter seg fast i villsvinet i cirka en halvtime før dyret blir avlivet av jegerne. Disse bildene skal være filmet i Frankrike der slik jakt ikke er ulovlig.

I denne jaktformen biter hundene seg fast i dyret helt til jegeren avliver det. Denne jaktmetoden er forbudt i Norge. Politiet mener han har drevet systematisk drapstrening av hundene, som skulle brukes til å angripe dyr. Dette tilbakeviste han i retten.

– Amerikansk bullterrier er avlet frem nettopp for å drive denne formen for jakt. I dag angrer jeg på at jeg ble med på dette. Jeg står ikke inne for denne måten å jakte på, fortalte han.

NRK ADVARER MOT STERKE BILDER: Dette er én av videoene som politiet har tatt beslag i. Det er filmer fra da hundene var valper. Du trenger javascript for å se video. NRK ADVARER MOT STERKE BILDER: Dette er én av videoene som politiet har tatt beslag i. Det er filmer fra da hundene var valper.

Til sammen seks tiltalte

Mannen fra Buskerud er den første av seks tiltalte som forklarer seg i Kongsberg og Eiker tingrett under den omfattende rettssaken om dyremishandling og dyrevelferd som skal pågå i åtte uker. De andre tiltalte er en kvinne også hun fra Buskerud, en kvinne og to menn fra Østfold og en mann fra Sverige.

Økokrim som har tatt ut tiltale mot de seks, mener de fire mennene og to kvinner har systematisk drevet avl og trent opp hunder til å angripe og bite i hjel eller bite fast dyr.

Under rettssakens første dag tirsdag nektet alle for dette punket i tiltalen. Men alle innrømmet delvis straffskyld for mindre alvorlige punkter.