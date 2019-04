Norsk jeger dømt til fengsel i ett år for å ha skutt jogger

Jegeren nekter for at han så at det var et menneske i kikkertsiktet da han skjøt 76 år gamle Olle Rosdahl som var på joggetur.

Mannen brøt gjentatte ganger ut i høylytt gråt under rettssaken. Her er han sammen med sin forsvarer Jorge Concha. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

48-åringen ble tiltalt for drapsforsøk, men er frikjent for dette. I dommen fra Helsingborgs tingrett heter det at jegeren er dømt for grov uaktsom kroppsskade og grovt brudd på jaktloven.

Han ble løslatt fra varetekt etter rettssaken i Helsingborg tingrett i starten av april. Skjærtorsdag falt dommen.

– For tidlig å vurdere anke

I tillegg til fengselsdommen på ett år, er jegeren dømt til å betale en erstatning på 38 602 svenske kroner til joggeren.

Aktor i saken, statsadvokat Ola Lavie har så vidt fått skumlest dommen, og han konstaterer at tingretten har hatt en annen oppfatning enn aktoratet på hvor alvorlig hendelsen var.

Ifølge Lavie er det for tidlig å si om påtalemyndigheten kommer til å anke dommen.

– Jeg må lese gjennom dommen i fred og ro og diskutere den med etterforskerne, så får vi se. Jeg tar ingen beslutning nå, sier Lavie til NRK.

Lettet over dommen

48-åringen er ifølge hans forsvarer, Jorge Concha, lettet over at tingretten ikke har dømt ham for drapsforsøk.

– Det har vært viktig for ham at dette skal bedømmes som uaktsomt. Han hadde ingen hensikt om å skade eller drepe noen, sier Concha.

Han skal nå gå gjennom dommen sammen med den norske jegeren, og det er lite trolig at de kommer til å anke dommen.

– Enn så lenge har vi ingen tanker om det.

Norsk villsvinjeger tiltalt for drapsforsøk på svensk jogger Jogger blir skutt Svenske Olle Herbert Rosdahl (75) blir skutt av en norsk jeger (48) mens han løper intervaller på en vei. Det er torsdag, og klokken er ca. 04.30 på Snälleröd utenfor Ljungbyhed i Skåne. Rosdahl er en tidligere maratonløper og trener ofte på denne tiden. Kula går gjennom hofta og ut den ene rumpeballa. Han kommer seg til en nabo og blir fraktet til sykehus. Jegeren stikker fra stedet og gjemmer seg i skogen. Foto: SVT

Norsk jeger blir pågrepet Sju timer senere blir den norske jegeren pågrepet av politiet i skogen. Etter pågripelsen sier 48-åringen at det var en rev han skjøt på, ifølge politiet. Men før fengslingsmøtet forandrer mannen forklaring, da mener han at det må ha vært et rådyr. Jegeren sier han stakk fra stedet etter å ha skutt fordi han var redd politiet skulle ta ham for å skyte rådyr om natten, noe som er forbudt. Han sier han hørte en mann rope etter at han skjøt, men tenkte at det var fordi vedkommende ble sint fordi han skjøt i nærheten av folk og bebyggelse. 48-åringen erkjenner at det var han som skjøt, men nekter skyld for drapsforsøk. Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Politiet har video og bilder Når politiet går gjennom minnekortet på jegerens kikkertsikte, finner de blant annet fire videoer og 32 stillbilder. En av videoene er tre minutter lang og viser at Olle Rosdahl blir skutt. Videoen starter ca. 10 sekunder før 75-åringen blir truffet. Politiet mener utifra dette materialet at jegeren må ha skjønt at det var et menneske han skjøt. Mannen holder fast på at han trodde det var et rådyr han skjøt. Foto: Åklagarmyndigheten

Jegeren blir fengslet Nordmannen blir besluttet varetektsfengslet. Politiet mener det er fare for unndragelse, samt at fare for at han vil kunne ødelegge bevis eller på annen måte påvirke etterforskningen.

Jegeren blir tiltalt Svensk påtalemyndighet tar ut tiltale mot nordmannen. Han blir tiltalt for drapsforsøk, seks tilfeller av å ha jaktet rådyr og rev om natten og bruk av varmesøkende kikkert uten tillatelse. 48-åringen har også brukt feil ammunisjon ved tre tilfeller, ifølge tiltalen. Han nekter fortsatt skyld for drapsforsøk, men erkjenner å ha brutt jaktloven i Sverige. Foto: Åklagarmyndigheten

Rettssaken begynner Det er satt av to dager til rettssaken i Helsingborg tingsrätt. Nordmannen har advokat Jorge Concha som sin forsvarer. Aktor i saken er statsadvokat Ola Lavie. Johan Landén er fornærmedes bistandsadvokat.

Dommen blir avsagt Helsingborg tingrätt dømmer jegeren til fengsel i ett år for grov uaktsom kroppsskade og grovt brudd på jaktloven. 48-åringen dømmes også til å betale en erstatning på 38 602 svenske kroner til joggeren. Vis mer

– Skjøt for å drepe

Et sentralt bevis for påtalemyndigheten har vært en ti sekunders lang video som ble funnet på minnekortet i jegerens kikkertsikte.

Dette er våpenet og stativet jegeren brukte da han skjøt Olle Rosdahl. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Aktor Ola Lavie sa under rettssaken at nordmannen må ha skjønt at det var et menneske han skjøt.

– Tiltalte skjøt for å felle, for å drepe, sa statsadvokaten.

Jaktekspert Jesper Einarsson i Svenska Jägareförbundet sa i retten at det uten tvil er et menneske man ser i kikkertsiktet. Man kunne ha forvekslet skikkelsen med en bjørn på bakbeina, men det skal ikke være bjørn i Skåne, ifølge jaktkonsulenten.

Statsadvokat Ola Lavie. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

En polititjenestemann sa at jegeren i politibilen hadde sagt «dere tror sikkert at det er jeg som har skutt mannen» da han ble pågrepet, men at det ikke var noen i hans patrulje som hadde sagt noe om årsaken til pågripelsen.

Mangler motiv

48-åringens forsvarer, advokat Jorge Concha, påpekte at aktor ikke har klart å komme opp med et motiv. Det var et uhell at nordmannen skjøt Olle Rosdahl, mener han.

Den 48 år gamle nordmannen ble tiltalt for drapsforsøk med skytevåpen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Concha ba om at hans klient blir dømt for uaktsom kroppsskade og brudd på jaktloven, som han har erkjent.

Forsker og seniorforeleser innenfor sikkerhet og risiko ved Lund universitet, Johan Bergström, trakk under rettssaken fram en studie på jaktulykker på New Zealand. En mulig forklaring på slike ulykker forklares i studien som kognitive «feller», sa Bergström.

Rettssaken mot nordmannen gikk over to dager i tingretten i Helsingborg første uka i april. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Blant annet kan man ta feil og tro at man ser noe dersom man forventer å se det eller nylig har sett det, ifølge forskeren.

– Jeg skal aldri mer jakte

Da rettssaken gikk i Helsingborg tingrett 3. og 5. april, gråt jegeren mye og gjentok gang på gang at han så et rådyr i kikkertsiktet.

Olle Rosdahl under rettssaken mot nordmannen i Helsingborg tingrett i starten av april. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg er ingen morder. Jeg er en far, en bestefar, en familiemann, hulket han gjentatte ganger.

48-åringen ba også Olle Rosdahl om unnskyldning og sa han ville betale «godt» med erstatning.

– Jeg er helt ferdig med jakt. Jeg skal aldri mer jakte eller skyte.