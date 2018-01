Fra klokken 12.00 var det igjen normal trafikk på jernbanen inn og ut av Drammen stasjon. Fra morgenen av skapte snøen problemer for sporvekslerne på stasjonen. Dermed ble all trafikk stanset.

Hadde problemer med å skaffe busser

– Bane NOR sliter med en sporveksler og det er signalproblemer også. Da får ikke vi kjørt tog, sa pressevakt hos NSB Håkon Myhre til NRK.

Pressesjef i NSB, Håkon Myhre. Foto: Erik Engen / NRK

Det skapte kaos.

– Vi gjør det vi kan for å skaffe busser. De som står og kjenner på dette er de som står på Drammen stasjon og ikke ser noen ende på køen. Det er ikke tvil om at det er en frustrerende situasjon, kunne Myhre fortelle.

Får ikke brukt sporvekslerne

– Ett spor er farbart i Drammen og slik har det vært helt siden tidlig i morges, fortalte pressevakt hos Bane Nor, Harry Korslund.

Pressevekt hos Bane NOR, Harry Korslund. Foto: Jernbaneverket

Togene mellom Oslo og Drammen kunne snu på Brakerøya stasjon. Det var feilen på sporvekslerne i Drammen som skapte problemene i togtrafikken.

– Utfordringen er at man ikke får kontroll på sporvekslerne. De er uregjerlige på grunn av snø og føyke og vi får ikke kjørt dem på automatikk, forklarer Korslund.

Det at ett spor var åpent i Drammen sørget for at noen av ekspresstogene på blant annet Sørlandsbanen kunne passere.

Umulig å skaffe nok busser

Det var store forsinkelser i togtrafikken. Foto: Baard Berg Wilhelmsen / NRK

Store snømengder og vind hindret togtrafikken og skapte kraftige forsinkelser på alle linjer i Sørøst-Norge, meldte Bane NOR.

– Som alle vet, dette snøværet setter både buss- og togtrafikk ut av spill. Så er det bare om å gjøre for oss å gjøre så godt vi kan slik at vi løser dette, sa Myhre.

– Meldingene går på at dere sliter med å skaffe busser?

– Det er helt riktig. Vi kjører bussene vi har i kontinuerlig trafikk mellom Drammen og Asker, men når det ikke er et eneste tog som kommer innom Drammen stasjon så blir mengden busser for lite, fortalte Myhre før han la til:

– Det å skaffe busser til så mange mennesker, på så kort tid, det er så å si umulig.