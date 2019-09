Johanne (22) sliter med høstdepresjon: – Jeg sover to timer hver natt

– Det verste er at jeg mister et halvt år hvert år. Et halvår jeg kunne ha fått så mye glede av, sier Johanne Fagerås fra Drammen.

22-åringen har siden hun var tre år gammel slitt med høstdepresjon. Om våren og sommeren er hun helt normal. Da brukes tiden på venner, jobb og familie.

Når september kommer, blir derimot livskvaliteten og hverdagen en helt annen.

– Jeg sliter ekstremt med søvn i vinterhalvåret. Jeg sover ikke mer enn to til tre timer hver natt. Det gjør meg fullstendig utslitt.

I tillegg til søvnproblemer, får Fagerås store humørsvingninger, tap av matlyst og lavt energinivå.

– Jeg legger meg, våkner grytidlig og flytter meg til sofaen. Sånn går dagene frem til våren kommer.

Fagerås har fått diagnosen sesongavhengig depresjon (SAD), som er en spesifisering av depressiv lidelse.

– Jeg har mistet nesten alle vennene mine. Jeg skjønner godt at de ikke vil være venner med meg når jeg forsvinner halve året, men det er veldig vanskelig.

Johanne slet med å komme seg gjennom skolen på grunn av sin høstdepresjon. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Opptil ti prosent i Norge rammes

To til ti prosent av verdens befolkning rammes av høst- og vinterdepresjon i større eller mindre grad. I Norge utgjør dette mellom 100.000 til 500.000 mennesker, forteller psykologspesialist Jonas Rennemo Vaag.

– Den forklaringen som står sterkest, er at det skyldes endringer i lys. Når det blir mørkere ute påvirkes døgnrytmen og den biologiske klokken vår, sier Vaag.

Jonas Rennemo Vaag er psykologspesialist og førsteamanuensis i samfunnspsykologi ved Nord universitet​. Foto: Privat

Han legger til at det likevel finnes norsk forskning som setter spørsmålstegn ved hvor mye vinterhalvåret påvirker oss psykisk.

Hvordan symptomer på høstdepresjon viser seg, kan variere fra person til person.

– Man blir gjerne energifattig, tiltaksløs og mister interessen for å engasjere seg i aktiviteter. I tillegg vil de som er hardt rammet oppleve at det går vesentlig ut over funksjonsnivået.

Vaag mener det er viktig å skille mellom en høstdepresjon og symptomer på nedstemthet.

Mange kan nemlig oppleve symptomer uten at de har en depressiv lidelse.

– Det er normalt å bli litt mer sliten om høsten og vinteren. Høstdepresjon, på sin side, er en klinisk tilstand som gjør det vanskelig å fungere på jobb og skole, sier Vaag.

Her er ekspertens råd mot høstdepresjon Ekspandér faktaboks Forsøk å holde deg i fysisk aktivitet

Kom deg ut på dagtid, og få lys

Fortsett med fritidsaktiviteter som du setter pris på

Oppretthold sosial kontakt med omverdenen

Ha rytme i måltider og pass på å ha god regelmessighet i søvn

Vær gjerne åpen om at det kan være tungt i vinterhalvåret, en del vil nok kjenne seg igjen i det. Det er likevel viktig å normalisere det for seg selv

Om du gjentatte ganger opplever at du blir energifattig og nedstemt i vinterhalvåret, og dette går mye utover hvordan du fungerer i arbeidslivet og på skole, så oppsøk fastlege eller behandler. De kan komme med anbefalinger om eksempelvis lysterapi, medikasjon og veiledning Kilde: Psykologspesialist Jonas Rennemo Vaag

Ser lysere på fremtiden

Midt oppi det vonde, har Fagerås med tiden funnet sine strategier for å gjøre høsten lettere.

– For meg fungerer det å senke kravene til meg selv, og prøve å finne glede og mestringsfølelse i små ting. Jeg prøver også å være med folk som gir meg energi.

Legene har tilbudt henne sovemedisin, men 22-åringen ønsker å løse problemene sine uten å bli avhengig av medisiner.

– Jeg merker at det blir lettere å akseptere situasjonen min jo eldre jeg blir. Jeg prøver å overbevise meg selv om at jeg er glad, og til slutt tror jeg på det. Man må pushe seg selv.

– Har du vurdert å flytte til varmere strøk?

– Nei, jeg har jo alle jeg er glad i her i Norge. Jeg vil ikke la depresjonen vinne, og prøver derfor å gjøre det beste ut av situasjonen her hjemme.