Godkjenningen tilsier at det nå er formelt bestemt at Vikersund skal arrangere avslutningen av hoppturneringen Raw Air, slik det ble gitt signal om i november.

Siden den gang har bakkeinspektører fra FIS kontrollert og godkjent verdens største hoppbakke. Gjennom høsten og vinteren er det blitt jobbet intenst i Vikersund med både papirer og gravemaskiner, forteller styreleder Terje Bråthen i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter.

Terje Bråthen er styreleder i stiftelsen Vikersund Hoppsenter. Foto: Nina Djærff

– Vi må takke både FIS og Norges Skiforbund for at vi nå har fått det utfallet vi har håpet og trodd på, sier Bråthen i en pressemelding.

Overfor NRK utdyper han at dette er en gledens dag i Vikersund.

– Det var stor glede. Veldig mange har vært spente, men nå har vi fått det til sammen med dem som har myndighet til å avgjøre dette, forklarer Bråthen.

Måtte endres

I fjor høst ble det trøbbel da FIS' bakkekomité satte ned foten og strøk skiflygingsbakken fra vinterens terminliste. Årsaken var at Vikersund ikke tilfredsstilte det internasjonale forbundets krav.

Samtidig som det er blitt gjennomført fysiske justeringer i bakken, som ligger i Modum kommune i Buskerud, har Vikersund-arrangøren forberedt selve Raw Air-arrangementet.

– Vi har jobbet med dette hele det siste året, og vi er klare til å gi tusenvis av publikummere en stor opplevelse 15. til 17. mars, sier president Wenche Backe i organisasjonskomiteen i Vikersund.

I november 2018 ble det jobbet på spreng med å endre bakken, slik at den ble godkjent av FIS. Foto: Gjermund Midtbø / NRK

Ble kalt «arrogante» – har lært

FIS krevde blant annet en lavere kul i Vikersundbakken, men dette kravet ble ikke innfridd før høstmøtet i FIS. De svarte med å stryke Vikersund fra vinterens terminliste.

Hans-Martin Renn, leder av FIS’ bakkekomité, kalte i tillegg oppførselen til Vikersund som «arrogant».

– De har hatt flere måneder på å ta kontakt med meg, forbedre og utbedre dette, sa han.

Terje Bråthen fortalte den gangen at de ville undersøke hvorfor de hadde fått dette stempelet hos FIS. Nå forteller han at arrangøren har tatt lærdom av det som skjedde.

– Vi har lært at man må være tidlig ute og så må du komme i posisjon og få diskutert, slik at ting blir gjort i riktig rekkefølge. Det er viktig at ting kommer innenfor økonomiske rammer som man kan klare, sier Bråthen.

– Har det kostet dere mye?

– Det kostet ca. 8 millioner kroner å gjøre endringene i bakken.

Frem mot neste sesong vil arrangøren ha en enda tettere dialog med både FIS og skiforbundet, slik at man unngår en lignende situasjon.

Vinterens Raw Air-turnering starter i Oslo 8. mars og forflytter seg så til Lillehammer og Trondheim før det skal hoppes i skiflygingsbakken i Vikersund.