Uviss skjebne for Vikersund: – Ubehagelig

– Det er ubehagelig i utgangspunktet å ha anmerkninger bak en bakke på kalenderen. I den ideelle verden har ingen av våre bakker anmerkninger. Så lenge de har det, er det åpenbart et forbedringspotensial på det området, sier sportssjefen for hopp i Norges Skiforbund, Clas Brede Bråthen, til NRK.

13. april kunne NRK fortelle at tre av de fire bakkene i Raw Air-turneringen i hopp, den norske hoppuka, sto uten gyldig sertifikat for kommende sesong. Det kom fram under et kalendermøte i Zürich, og budskapet fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) var at problemene måtte løses til FIS-kongressen i Hellas i midten av mai.

Der kom de planlagte rennene i Lillehammer, Trondheim og Vikersund med på terminlista 2018/19 for verdenscupen, men med to stjerner bak. Stjernene viser at bakkene ikke hadde gyldig sertifikat.

Det har de fortsatt ikke når hoppkomiteen i FIS fredag igjen møtes i Zürich for blant annet å bekrefte terminlista.

Endring var umulig

For Lillehammer og Trondheim ser det lyst ut. For Vikersund er situasjonen adskillig mindre oversiktlig.

VENTER PÅ SVAR: Arrangementssjef for hopp i Norges skiforbund, Ståle Villumstad, kommer ikke videre i Vikersund før tegningene er godkjent av FIS. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Når det gjelder nye avsatser i Lillehammer og Trondheim, er det utført, så vi venter bare på en formell inspeksjon fra FIS på at det er i orden, og da forlenges sertifikater, sier arrangementsansvarlig for hopp i Norges Skiforbund, Ståle Villumstad, til NRK.

– Når det gjelder Vikersund, er det jo ikke bare nye avsatser. Man skal endre litt på profilen, sier Villumstad.

Helt konkret har bakkekomiteen i FIS, som er en underkomite av hoppkomiteen, krevd en høyere svevkurve. Det skulle etter planen løses ved at man skavet av en meter masse på kulen.

– Men det var ikke mulig å gjøre, var den klare tilbakemeldingen fra entreprenøren. Da tegnet man en ny profil med et litt høyere hopp, og hvor man la hoppet litt lenger fram, noe som også vil gi hopperne større høyde over kulen, forklarer Torgeir Nordby, som er Norges representant i den nevnte bakkekomiteen.

FIS vil også ha endringer i utkjøringen i verdensrekordbakken, for å redusere trykket på hopperne etter landing. Det ble testet ut med snø sist vinter, og det ligger deponert masse i anlegget for å kunne gjøre denne justeringen permanent.

Venter på godkjente tegninger

Likevel er bakken helt uforandret.

– Utforminga må vi avvente til vi får godkjent profiltegningene. Det er litt sånn at skal du bygge et hus, vil du gjerne ha tegningene godkjent før du begynner med grunnmuren. Det er litt om tingenes rekkefølge, sier Villumstad.

Han bekrefter at tegninger har gått fram og tilbake mellom Norges Skiforbund den tyske lederen i bakkekomiteen, Hans-Martin Renn. De siste utkastene har Renn ifølge Villumstad foreløpig ikke gitt noen tilbakemelding på.

Dermed står prosessen i Vikersund på stedet hvil bare dager før nettopp Renn skal gi hoppkomiteen i FIS sin anbefaling.

– Vi hadde en lignende situasjon for Nizjnij Tagil på møtet i 2016. Da stilte renndirektør Walter Hofer spørsmål til Renn om vindskjerming var på plass. Svaret var nei, og dermed ble Nizjnij Tagil strøket fra terminlista og Lillehammer overtok rennene, sier Clas Brede Bråthen.

LIKER IKKE SITUASJONEN: Clas Brede Bråthen – som er sjef for norske hoppere, ikke norske hoppbakker – er ikke komfortabel med at tre norske verdenscupbakker har stjerner i margen før høstmøtet i Zürich. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Krevende konsekvenser

– Kan den det oppstå en situasjon der Vikersund ikke får arrangere hopprenn til vinteren?

– Nei, jeg tror ikke det, sier Torgeir Nordby.

– I ytterste konsekvens er det en mulighet. Men sertifikatet må ikke foreligge fredag, det er bare slik at det må være enighet om at tegningene som foreligger har en troverdighet. Da kan FIS stadfeste en kalender med renn i Vikersund, og det er sannsynligvis det som kommer til å skje, sier Ståle Villumstad.

– Jeg må støtte meg på det ekspertene sier. Det er i hvert fall ingen tvil om at konsekvensene hvis Vikersund ikke får sertifikat er veldig krevende, ettersom det er en del av en turnering. Hvis ikke dette ikke går i orden, må vi sette oss ned og tenke helt nytt, konstaterer Clas Brede Bråthen.

Renndirektør Walter Hofer vil ikke spekulere i hva som skjer.

– Det ble lagt en plan for de tre bakkene på møtet i Hellas i mai. På fredag skal Hans-Martin Renn redegjøre for hva som er status. Så er det opp til medlemmene i hoppkomiteen å fatte en beslutning. Noe annet kan ikke jeg si om det nå, sier Hofer til NRK.

NRK har ikke lyktes å få tak i Hans-Martin Renn tirsdag eller onsdag.