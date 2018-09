FIS langet ut mot Vikersund - så ble hoppbakken vraket denne sesongen

Det bekrefter Ståle Villumstad, arrangementsansvarlig for hopp i Norges Skiforbund, til NRK i 15.30-tiden i Zürich fredag.

Men alt håp er ikke ute. Villumstad understreker at det har skjedd før at en bakke har kommet inn igjen på programmet i løpet av sesongen og et slikt arbeid starter for Vikersunds del nå.

Til angrep på Vikersund

For i dag skulle hoppkomiteen i FIS avgjøre det hele. Vikersund har ikke fått såkalt sertifikat, eller lisens, for kommende verdenscupsesong på grunn av mangler med bakken.

Før det ble landet på å ta bakken av terminlisten, ble det også full krangel og utsettelse på møterommet, hvor NRK var til stede. Bertil Pålsrud, som er norsk representant i FIS’ hoppkomité, avbrøt Hans-Martin Renns presentasjon. Renn er leder av FIS’ bakkekomité, som skal gi sin anbefaling om hvorvidt Vikersund egner seg som konkurransedestinasjon.

– Jeg er ikke villig til å gjøre en inspeksjon i siste minutt som i fjor. Vikersund får ikke sertifikat, slo Renn fast etter avbrytelsen.

– Jeg er forvirret, repliserte Pålsrud.

Deretter la ikke Hans-Martin Renn noe imellom. Han var forbannet på Vikersund og eierne.

– Vi lager reglene. Vi er ikke eiernes slaver. Jeg er ikke fornøyd med situasjonen. Vi kan ikke utstede sertifikater i siste minutt hvert år. Jeg er ansvarlig for sikkerheten i bakken og jeg kan ikke akseptere dette, sa Renn under møtet.

Ba om ekstraordinært møte

FIS-TOPP: Renndirektør Walter Hofer, her fra Raw Air i Vikersund i mars i år. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

FIS’ mektige renndirektør i hopp, Walter Hofer, brøt inn underveis og meldte at «saken går tilbake til sub-comitee (underkomité) og de diskuterer det på sitt neste møte».

Fra norsk hold ble det deretter gjort et poeng ut av at denne komiteen ikke har møte før neste år. Pålsrud oppfordret derfor til at komiteen skulle møtes til ekstraordinært møte for å konkludere i saken. Men nå har FIS altså landet på at Vikersund er tatt av kalenderen.

– Arrogante

Renn møter NRK under den dramatiske fredagen. Han er i harnisk over oppførselen fra norsk hold.

– De har vært arrogante, sier han.

– De har hatt flere måneder på å ta kontakt med meg, forbedre og utbedre dette. I kjent Vikersund-stil, og det virker som om det er en strategi fra deres side, det er å komme i siste liten, sier Renn - og understreker at han er lei av situasjonen.

– Jeg orker ikke at utøvere og trenere skal fortelle meg at vi har et problem med bakken. Min signatur står på sertifikatet og det er jeg som får problemer, sier han.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Bjørn Espen Hovde, daglig leder i stiftelsen Vikersund hoppsenter, uten hell.

Derfor er Vikersund i trøbbel

Bakgrunnen for Vikersunds problemer er at bakken, sammen med Lillehammer og Trondheim, stod uten gyldig sertifikat for kommende sesong. For de to sistnevnte så det hele tiden lyst ut, mens situasjonen var atskillig mindre oversiktlig for Vikersund.

De fikk – til tross for at problemene med bakken ikke var rettet opp – karret seg med på terminlista i verdenscupen for 2018/2019. Blant annet må man endre bakkeprofilen. Det har blitt krevd en høyere svevkurve.

Løsningen til Vikersund var å skave av en meter masse på kulen, men det var ikke mulig å gjøre, forklarte Torgeir Nordby, det norske innslaget i bakkekomiteen, til NRK for bare to dager siden. I tilegg ønsket FIS endringer i utkjøringen i verdensrekordbakken. Selv om det ble testet løsninger, står bakken uforandret og bakkekomiteen er misfornøyd.

Nå som Vikersund ryker ut som konkurransedestinasjon betyr det altså at avslutningen på Norges storsatsing Raw Air strykes.