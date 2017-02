Elbil-ekspert advarer mot Donald Trump

– Trump er ikke kjent for å være en tilhenger av fornybar energi, og han har sagt at han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Folk i bransjen har ikke fått panikk ennå, men vi er veldig på alerten, sier Sexton til NRK.

Den amerikanske elbil-eksperten, som var med på å utvikle General Motors' første elbil EV1, holdt tirsdag et innlegg på den nordiske elbil-konferansen EV Summit i Drammen. Konferansen samlet om lag 500 deltakere fra 27 land.

– Hver dag dukker det opp mer drama. Trump er imot regulering, og i det siste har han møtt en rekke selskaper som forsøker å presse ham til å ikke satse på elbiler, sier Sexton.

Frykter globale konsekvenser

Amerikanske bilprodusenter kan stoppe eller bremse opp utviklingen av elbil-teknologi dersom myndighetene i USA fjerner kravene om at de må lage elbiler, sier hun.

Diarmuid O'Connell fra Tesla Motors var blant deltakerne på EV Summit i Drammen. Foto: Vegard Aas / NRK

For da Trump ble innsatt som USAs nye president, forsvant nesten all informasjon om menneskeskapte klimaendringer fra nettsidene til Det hvite hus.

– Trump har snakket om å ville fjerne noen av de økonomiske insentivene. Energidepartementet skal dessuten ledes av en klimaskeptiker, og det kan ikke ende godt, sier Sexton og viser til Trumps nyutnevnte energiminister Rick Perry.

Elbil-forkjemperen advarer mot at Trumps klimaskepsis kan komme til å få ringvirkninger globalt. EU har for eksempel ikke strenge nok krav alene til å sørge for at elbilen ikke dør ut, mener hun.

Roser Norge

Den amerikanske elbil-eksperten trekker fram Norge og europeiske byer som Amsterdam og London som gode eksempler på steder som har lyktes på elbil-fronten.

Men USAs klimapolitikk med Trump i spissen kan ramme også her, sier advarer hun.

Ketil Solvik-Olsen (FrP) er ikke bekymret for at den amerikanske presidenten kan bremse utviklingen av elbiler. Foto: Vegard Aas / NRK

– Vi frykter Trump kan bremse opp utviklingen av elbil-teknologi. Norge er et lite marked, og bilprodusenter kommer ikke til å lage biler for Norge alene.

Samferdselsministeren er ikke bekymret

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) tror ikke Trumps krumspring vil ødelegge for den positive utviklingen. Han mener at det ikke bare handler om klimapolitikk.

– Det er en global utvikling og det handler faktisk om å gi folk bedre mobilitet og hvis Elon Musk og de andre entreprenørene har rett, så vil elbil ut av fabrikk være bedre og billigere enn bensin- og dieselbiler om bare få år, sier Solvik-Olsen.



Samferdselsministeren konkluderer det med at man da kan ha hvilken som helst president i USA, men likevel merke etterspørsel av elektriske biler.