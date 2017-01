Håper mindre «rekkeviddeangst» skal gi høyere elbil-salg

Ordet «rekkeviddeangst» har etablert seg i det norske språket og refererer til frykten for å ha en elektrisk bil som går tom for strøm før du har kommet fram dit du skal.

I 2017 kommer det som muligens kan bli en kur.

Flere elbilprodusenter lanserer rimeligere modeller med teoretisk rekkevidde fra 300 kilometer og oppover, helt til 500 kilometer kjørelengde på en lading. I praksis skal de kunne kjøre fra 250 til 400 kilometer på sommerføre.

Bellona-leder Frederic Hauge tror dette kan bli et viktig vendepunkt.

– Det er en revolusjon på gang, og det er viktig at produsentene klarer å levere nok biler. Så må politikerne ha mot til å la elbiler beholde de økonomiske fordelene i forhold til andre typer, sier Hauge.

Nedgang i 2016

Nye tall viser at elbilsalget i 2016 endte på drøyt 23.000 biler, en markedsandel på 15,5 prosent – en nedgang fra 17,1 prosent i 2015.

Avgiftslettelsen og salgsøkningen på hybridbiler fra 2015 kan ha spilt inn.

OPPSVING: Generalsekretær i Elbilforeningen, Christine Bu, venter et oppsving i salget av elbiler i år. Foto: Norsk elbilforening

Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening forventer at kombinasjonen av nye modeller med lengre rekkevidde og en jevn utbygging av ladestasjoner skal øke salget.

– Vi tror salget kan nærme seg 40.000 elbiler i 2017 som følge av dette. Problemet er om produsentene klarer å lever nok biler, for nå øker også salget i andre land, sier Bu.

Usikkerhet rundt fordeler

Noen av de økonomiske fordeler (se faktaboks) for eilbil-eiere er under press, og noen er allerede i ferd med å bli kuttet. Blant annet i Oslo, der elbiler ikke lenger kan kjøre i kollektivfeltet i rushtiden.

Frederic Hauge er klar på at politikerne må tørre å la elbil-fordelene bestå.

– Dersom vi skal nå målet om at det bare selges nullutslippsbiler fra 2025 så må politikerne ha mot til å la elbilene beholde de økonomiske fordelene, og ikke redusere fordelen i forhold til de ladbare hybridene, slik de gjorde i 2015, ser han.

Bygger ladestasjoner

Samtidig som elbilene får lengre rekkevidde, møter bilistene stadig oftere en ladestasjon langs hovedveiene.

Det statlige Enova støtter utbyggingen,som skal dekke hovedveinettet innen utgangen av 2017.

– Det vil si at det vil være minst to ladepunkter for elbiler for hver femte mil langs hovedveiene mellom de store byene – Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø, sier kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne.

​Elbileier Bjørnar Faraas fra Moss lader elbilen på en ladestasjon ved E6 i Vestby i Akershus, tre mil sør for Oslo.

– Jeg er strålende fornøyd. Det er enkelt og raskt å lade, og jeg har ennå ikke opplevd å stå i kø for å lade, sier han.