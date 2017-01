Noen trodde kanskje Donald Trump ville roe seg ned et par hakk da han fredag sverget ed foran den amerikanske kongressen.

Så feil kan man ta.

– Det er oppsiktsvekkende at hele administrasjonen virker som de har gått til krig mot store deler av det amerikanske samfunnet, sier høyskolelektor og tidligere politisk rådgiver Ketil Raknes.

Etter en innholdsrik åpningshelg har vi sett nærmere på hva Trump har gjort så langt, og med hjelp fra Raknes har vi gjort et forsøk på å oppsummere helgen.

Dette har han gjort

Skrape Obamacare: Et av Trumps mest profilerte valgløfter. Allerede i sin første dag som president signerte han en presidentordre som skal oppheve helsereformen Affordable Care Act, populært kalt Obamacare.

Fjernet klimainformasjon: Trump er skeptisk til om klimaendringene er menneskeskapte. På Det hvite hus' nettsider har det lenge vært en side dedikert til klima. Prøver du derimot å finne denne siden nå, får du opp dette bildet.

FINNES IKKE: Nettsiden som pleide å være dedikert til informasjon om klimaendringer er nå fjernet fra nettsidene til Det hvite hus. Foto: Skjermdump

Rakettskjold: USA skal utvikle et forsvarssystem mot rakettangrep fra land som Iran og Nord-Korea.

Rent vann: Den nye administrasjonen har fjernet miljødirektoratets regler om rent vann. På den nye nettsiden blir regelen omtalt som unødvendig og skadelig.

Smykkepromotering: Nettsidene til Det hvite hus gjennomgikk altså en enorm omveltning. Mest kontroversielt var det at siden til Melania Trump trakk frem at førstedamen har en egen smykkekolleksjon. Dette har gjort at flere tviler på at Trump-familien kan skille sin egen business fra presidentskapet.

Fryst nye forskrifter: Administrasjonen har fryst alle nye forskrifter. Dette er vanlig for at de skal få tid til å gjøre vurderinger.

Talte til CIA: CIA-sjef Steve Brennan sa Trump «burde skamme» seg etter talen til den føderale etterretningstjenesten, skriver CNN. Trump har også tidligere refset etterretningen etter dokumentlekkasjen som antydet at Russland har kompromitterende materiale av den nye presidenten.

TEMPERATUR: Det var som vanlig livlig da Donald Trump tok talerstolen foran CIA. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Refset media: I den samme talen ga Trump det glatte lag til journalister og media. Under innsettelsen ble det rapportert rekordlavt oppmøte utenfor Capitol Hill. Det bestrider Trump, da han mener fremmøte var rekordhøyt. Se bildet under, og døm selv.

Begge bildene er tatt fra toppen av Washington Monument rett før kl. 12.00 Foto: Reuters

Inviterte Netanyahu på besøk: Søndag hadde Trump en lengre samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Trump støtter Israels planlagte annektering av Vestbredden. Dette er tidligere kritisert av Barack Obama, og fordømmes av FN.

GODT FORHOLD: Alt tyder på at Trump har et varmere forhold til Netanyahu enn det forgjenger Barack Obama hadde. Foto: Handout / Reuters

Reforhandle NAFTA: Trump har beskrevet handelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada som «tidenes dårligste». Søndag annonserte administrasjonen at reforhandlingene vil begynne så snart som mulig.

Mislykket

På tross av en innholdsrik helg er ikke Raknes overbevist av Trumps første dager som president.

– Dette var mislykket. Han ødela igjen en god mulighet til å nå ut med sitt eget budskap, sier Ketil Raknes.

Republikanerne har både Det hvite hus og Representantenes hus. Trump har dermed alle forutsetninger for å bli en svært handlekraftig president.

– Men er han historisk upopulær, og kongressen er motvillig til å samarbeide med en upopulær president.

Det gjenstår å se hvor mange løfter Trump gjennomfører. Raknes er uansett ikke i tvil om at The Donald gir seg selv et vanskelig utgangspunkt.

– Har han lederevnene til å takle dette? Vel, jeg har mine tvil, avslutter Raknes.