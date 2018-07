Eiere dumper dyra: – Voldsom økning

Sommerferie betyr dessverre slutten for mange kjæledyr.

Bare i fjor ble 1.600 flere kjæledyr tatt hånd om av Dyrebeskyttelsen Norge sammenlignet med året før.

Dyrebeskyttelsen Norge roper varsko om uansvarlige dyreeiere. Organisasjonen tar seg nå av mer enn dobbelt så mange som i 2009. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Dyr har nærmest blitt et bruk- og kast-fenomen. Man skaffer seg noe veldig søtt og nusselig, men når det ikke passer lenger så kvitter man seg med det, sier leder av Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og omland, Aud Vogt Johansen.

Skinn og bein

Ett ferskt tilfelle finner vi hjemme hos familien Olsen i Drammen.

– Vi har tatt til oss to kaninunger. Den ene av dem er bare skinn og bein. Hadde de ikke blitt tatt hånd om kunne det gått fryktelig galt, sier Rakel Olsen.

Det var for rundt en uke siden at de to små nøstene ble funnet hoppende rundt alene og forlatt. Rakel og familien bestemte seg raskt for å ta hånd om kaninungene.

– De er små og kunne absolutt dødd av sult og utmattelse. Det er helt uvirkelig at noen kan forlate levende vesener på den måten.

En av kaninungene som ble overlatt til seg selv er skrøpelig, men fetes opp av familien Olsen i Drammen. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Dystre tall

Ifølge Dyrebeskyttelsen er det flest meldinger om katter som blir dumpet på denne tiden av året. Men de er langt ifra de eneste.

– Som en god nummer to kommer kaninene. De har skutt rakettfart, forteller Vogt Johansen.

Tall fra Dyrebeskyttelsen Norge viser at de i 2016 tok hånd om 328 kaniner. I fjor var det nesten 50 fler.

– Ingenting tyder på at tallene vil bli lavere i år, understreker Vogt Johansen.

Laster Highcharts-innhold

I 2017 var i alt 7.415 eierløse kjæledyr innom Dyrebeskyttelsen. I 2009 var antallet 3.461.

– Det er mer enn en dobling på bare ni år, sier kommunikasjonsrådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge, Annette Bjørndalen Søreide.

Tre års fengsel

De poengterer at dumping av kjæledyr er straffbart.



– Strafferammen er på opptil tre års fengsel. Du har ikke lov til å sette dyr i en situasjon der de kan bli utsatt for lidelse – eller død, i mange tilfeller, forklarer Vogt Johansen.

Matmor Rakel Olsen gir plass til kaninungene i tillegg til hunden i familien i Drammen. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Organisasjonen anmelder saker til politiet så sant de har bevis. Men de mener det er et stort behov for et eget dyrepoliti.

– Vi vet at det er prøveordninger, men dette må innføres på landsbasis.

– Da vil det bli satt av ressurser til etterforskning av denne typen saker, slik at de ikke bare blir henlagt, understreker Vogt Johansen.

De to kaninungene som har fått navnene "Floke" og "Brownie" blir godt tatt vare på av matmor Rakel. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Det går bedre med de to kaninene hos familien Olsen. Foreløpig skal de bo hos dem til over sommeren.

– Det er ikke satt noen dato for når de skal adopteres bort. Etter ferien begynner ting å roe seg litt for alle, og da tror jeg vi kan finne et fint hjem til dem, sier Rakel Olsen.