Dømt til 15 års fengsel for nettovergrep

Jentene kommer fra hele landet og var mellom 12 og 15 år gamle da de kom i kontakt med mannen i 2013 og 2014.

Mannen i 20-årene ble kjent med jentene gjennom nettet, på Kik og Skype. De møttes aldri fysisk.

I alt er han dømt for ulike nettovergrep mot 49 jenter.

I tillegg til fengselsstraff, er mannen nå dømt til å betale i alt 2,4 millioner i oppreisningserstatning til 21 ofre.

Truet jentene

Det er til sammen 109 straffbare forhold i saken. I den 80 sider lange dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett, kommer det fram at fire av forholdene regnes som voldtekter.

Mannen er blant annet dømt for å ha truet en da 14 år gammel jente til å utføre seksuelle handlinger på seg selv med skaftet på en hårbørste. Han så på handlingene via webkamera.

Jenta ble truet med at han ville legge ut bildene/filmene av henne på internett eller sende dem til familien hennes hvis hun ikke gjorde som han sa.

Oppkast og redsel

En video som er beslaglagt av nettovergrepene, viser blant annet at et av ofrene gråter, står det i dommen.

Ved flere anledninger kalte han jentene «hore», «jøde» og «taper».

Flere jenter tryglet om at det måtte slutte.

«Det er også tilfelle av oppkast og redsel mv. uten at det stoppet tiltalte fra å fortsette overgrepene», står det i dommen.

En av jentene skrev til mannen at hun bare var 13 år. Til det svarte mannen «det driter jeg så sjukt i», står det i dommen.

– Han maste og maste

Et av ofrene som NRK snakket med, sa under rettssaken at hun var lettet over at mannen var tiltalt.

– Jeg begynte å chatte med ham, og ganske snart fikk han meg til å gjøre ting jeg ellers ikke ville ha gjort. Han maste og maste, og jeg turte ikke annet, sa jenta som nå er over 18 år.

Rettssaken ble holdt i Kongsberg og Eiker tingrett i starten av januar. Mannen innrømmet de fleste av overgrepene, men nektet skyld for den ene voldtekten.

Sendte porno

En da tolv år gammel jente ble lurt av mannen til å tro at han hadde nakenbilder av henne. Han truet med at han ville legge ut bildene på nettet, hvis hun ikke gjorde som sa.

Han fikk deretter jenta til å ha seksuell omgang med seg selv, mens han så på.

Mannen truet også en rekke jenter til å kle av seg og beføle seg selv mens han så på. Han var i tillegg i besittelse av fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Videre sendte han porno til en rekke mindreårige jenter og meldinger med grovt, seksualisert innhold.

Alle ofrene ble trodd

I dommen står det at mannen i mange tilfeller var klar over jentenes lave alder.

Retten trodde på forklaringene til alle de fornærmede i saken og fant det «bevist utover enhver rimelig tvil at han har forholdt seg som beskrevet i samtlige tiltaleposter».