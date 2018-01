Nå møter han i Kongsberg og Eiker tingrett, tiltalt for nettovergrep mot 49 jenter. Det er satt av 24 dager til behandling av den omfattende saken. Mannen har innrømmet de fleste av overgrepene, men nekter for de punktene i tiltalen som handler om voldtekt.

Brukte webkamera

De fleste av jentene var mellom 12 og 15 år da overgrepene skjedde i 2013 og 2014. Mannen fikk kontakt med jentene gjennom nettforumer, og fikk dem til å utføre seksuelle handlinger med seg selv mens han fulgte med på webkamera.

Han har også skrevet mange grove seksuelle meldinger til dem. En av jentene, som nå er over 18 år, var til stede da rettssaken startet tirsdag. Hun forteller til at NRK at hun er lettet over at mannen nå er tiltalt.

– Jeg begynte å chatte med ham, og ganske snart fikk han meg til å gjøre ting jeg ellers ikke ville ha gjort. Han maste og maste, og jeg turte ikke annet, sier jenta.

Statsadvokat Marit Formo sier at mannens innrømmelser vil få betydning for straffeutmålingen i saken. Foto: Maria Kommandantvold

Hun trodde hun var alene om å ha nettkontakt med tiltalte, noe som skulle vise seg ikke å være riktig.

Erkjente straffskyld

Saken ble kjent for ganske nøyaktig fire år siden. Det forteller aktor i saken, statsadvokat Marit Formo.

– Hele saken startet med at moren til en av de fornærmede i saken anmeldte dette forholdet til politiet, og det var i januar 2014.

Mannen har erkjent straffskyld for de fleste av overgrepene, og aktor sier det kommer til å ha betydning for straffeutmålingen i saken.

Tre tilfeller av voldtekt

Ifølge politiet har saken vært vanskelig å etterforske. Den tiltalte har utgitt seg for å være en annen enn den han er, og mange av jentene har brukt kallenavn på nettet.

Mange av dem føler skyld og skam, og synes det er vanskelig å snakke med politiet om det de har vært med på. Selv om tiltalte og de fornærmede aldri har møttes fysisk, er mannen likevel tiltalt for tre tilfeller av voldtekt. Han skal ha truet jentene til å utføre seksuelle handlinger på seg selv, som etter loven er å regne som voldtekt. For dette erkjenner han ikke straffskyld.

Advokat Anders Green forsvarer mannen som er tiltalt for overgrep mot 49 jenter. Foto: Maria Kommandantvold

– Slik jeg oppfatter det, har han erkjent straffskyld fra dag én, en slags blanko skylderkjennelse før jeg kom på banen. For meg vil saken i all hovedsak handle om den posten der han har svært nei på skyldspørsmålet og forhold rundt det. Så blir det å konsentrere seg om å få en riktig og rettferdig straffeutmåling, sier tiltaltes forsvarer, advokat Anders Green.