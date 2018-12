– Å måtte si nei til mammaer og barna deres, å måtte si nei til julegaver, det er hjerterått.

Hvor mange hjelper dere i jula?

Ronny Johnsen ber oss stoppe intervjuet, og øynene hans blir blanke.

– Siste uka før jul er håpløs.

Ronny Johnsen er leder for hjelpeorganisasjonen Rett Fram Opplevelser. De dekker bordet 15 julekvelder i desember, for barn og familier som opplever at pengene ikke strekker til. 800 julegaver deles ut, julemat serveres og julesanger synges.

Her bryter Rett Fram-lederen ut i gråt Du trenger javascript for å se video.

Lang vei å gå

Fattigdom er et økende problem, og i Drammen er det verst. Blant landets største byer lever flest barn i vedvarende fattigdom i Drammen kommune, hele 18,6 prosent. Til sammenligning ligger tallet på 10,3 prosent på landsbasis.

Siste oppdaterte tall som viser en analyse over barnefattigdom rundt om i Norges kommuner er fra 2016.

Barnefattigdom Drammen 18,6 % Oslo 17,6 % Bergen 9,6 % Tromsø 6,2 % Stavanger 8 % Trondheim 7,5 % Kilde: SSB

Ifølge Statistisk sentralbyrå har antall unge med lavinntekt i Drammen bare økt de siste årene.

– Det er mange gode forslag på kompetanseheving, vedtak og utvalg som skal undersøke saken. Allikevel bare vokser tallene. Det bør være en vekker, sier Johnsen.

Johnsen feirer 15 julaftener med barn og familier som trenger hjelp i desember. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Problemet er ute av kontroll, fortsetter han.

Rett Fram og andre hjelpeorganisasjoner NRK har snakket med tror barnefattigdommen har vokst over hodet på Drammen kommune, og mener at politikerne har en lang vei å gå.

– Vi gjør mye, men må gjøre mer

Leder for det nye integrering- og fattigdomsutvalget i Drammen kommune, Billy Taranger (KrF), mener politikerne gjør nok, selv om han også ser at fattigdomstallene øker.

Billy Taranger, leder for det nye integrering- og fattigdomsutvalget i Drammen kommune. Foto: Privat

Er du overrasket over at så mange ber om hjelp fra organisasjoner som Rett Fram?

– Ja faktisk, jeg skulle tro at vi var kommet lenger. Men det er jo fantastisk at de frivillige gjør så mye, sier Taranger.

Gjør dere politikerne nok for å hjelpe de fattige familiene?

– Vi gjør mye, men vi må gjøre mer. Det er derfor vi har satt ned dette utvalget jeg er leder for, sier Taranger, og fortsetter:

– I utvalget jobber vi intenst for å kartlegge hva det er som fungerer, og hva det er som ikke fungerer.

Kontrastene forsterkes i jula

Hjelpeorganisasjonene NRK har snakket med sier alle at fattigdom er et sammensatt problem. Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen tror at løsningen på problemet er et enda bedre samarbeid mellom kommunen og organisasjonene, men mener dette vil ta tid.

I løpet av året deler organisasjonen ut rundt 800 julegaver. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Hos Rett Fram dekkes bordet for en av de siste julekveldene for i år. Gjestene kommer om noen timer, og Ronny Johnsen finner frem julegavene.

– Disse gavene er til en gutt som har hatt det veldig tøft nå før jul. Situasjonen hos han er så pregende at han ikke kan komme og hente de selv.