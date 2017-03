Både i dag og i morgen er det varslet betydelig snøskredfare over hele landet. I Vest-Finnmark er farenivået moderat i dag, men i morgen er snøskredfaren betydelig i likhet med i resten av landet.

– Det er krevende forhold i fjellet. Det har vært mye nedbør, nysnø og vind det siste døgnet, og det har ført til mye ustabil fokksnø, sier vaktleder Tommy Skårholen i Snøskredvarslingen til NRK.

Like før klokken 13 i dag fikk politiet melding om at en person er tatt av snøskred vest for Haugastøl i Hol kommune. Været skaper store problemer for redningsarbeidet.

Vaktleder Tommy Skårholen i Snøskredvarslingen. Foto: Anne Lognvik / NRK

I natt ble dessuten 55 personer evakuert etter at det gikk et snøskred i Ål i Hallingdal.

– Avvent situasjonen

Skårholen råder folk til å vente med å gå i bratt terreng til forholdene er blitt mer stabile.

– Vi anbefaler folk til å unngå skredterreng og terreng som er brattere enn 30 grader. Avvent til situasjonen roer seg, det er såpass dårlig turvær uansett, sier Skårholen.

Vaktlederen anbefaler også folk til å sjekke varsom.no, hvor skredfaren oppdateres en gang daglig.

Uværet har ført til at en rekke fjelloverganger i Sør-Norge er stengt. Bilister blir bedt om å la bilen stå.

Skjørt lag

Det er også en faktor som kompliserer snøskredfaren ytterligere disse dagene, sier Skårholen.

– Det er kantkornet snø som bygger seg når det er kaldt. Det er veldig skjøre saker og ligger høyt i snødekket. Det vil påvirkes når det får tilleggsbelastning som fokksnø som legger seg over. Det kan også påvirkes av skiløpere og scootere.