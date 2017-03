Turist tatt av snøskred

Politiet meldte om hendelsen like etter klokken 13.

Politiet meldte først at ressurser var på vei både via lufta og bakken, men været i området er så dårlig at luftressursene fra vestsiden ikke kan fly inn på Hardangervidda. Politi, Røde Kors, Norske redningshunder er på vei med tog, melder politiet.

Like etter klokken 14 melder politiet at de første enhetene er fremme ved rasområdet.

– Søk er iverksatt. Resterende ressurser blir med arbeidstog og ikke scooter på grunn av værsituasjonen, skriver politiet.

Lensmann i Hol, Torstein Seim. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Meldingen er gått på at det er en person som er tatt av skred. Det var til sammen seks personer som har gått på skitur fra Haugastøl og skulle til Finse, sier lensmann i Hol, Torstein Seim, til NRK.

Svært vanskelige forhold

– Nå er det veldig tett snøvær, dårlig sikt og stor snøskredfare i fjellet, forklarer Seim.

Vestviken 110-sentral melder at mannskaper fra stasjonen på Geilo har rykket ut etter melding om snøskredet, som ifølge brannvesenet har skjedd ved Vikastølen.

Vaktleder ved Vestviken 110-sentral, Glenn-Espen Kustner, bekrefter overfor NRK at det er svært vanskelige forhold for redningsmannskapene.

– Det er svært sterk vind i området. Ifølge mannskaper har det kommet et sted mellom 40 og 50 cm med tung og våt snø i løpet av natten. Det gjør forholdene svært utfordrende, sier Kustner.

Norske redningshunder melder at fem lavinehunder er på vei til skredet. To ekvipasjer med helikopter fra Rygge og tre ekvipasjer i bil fra Tyin.

Bergensbanen stengt

Ifølge NSB er Bergensbanen stengt mellom Haugastøl og Finse på grunn av snøraset.

Pressevakt i Bane NOR, Harry Korslund. Foto: Jernbaneverket

– På henvendelse fra politiet har vi stengt Bergensbanen på grunn av et ras mellom Haugastøl og Tung/Finse. Vi vet ikke om raset direkte har ramma Bergensbanen. Men vi har stengt banen uansett, sier pressevakt i Bane NOR, Harry Korslund.

I samarbeid med NSB blir det brukt et diesellokomotiv, som skal kjøre inn til rasområdet klokka 14.

– Vårt bidrag primært nå er å hjelpe til med tog til å frakte mannskap og politi fra Voss og opp på høyfjellet, forteller Korslund.

I tillegg til at luftressurser ikke kommer seg inn på vidda på grunn av det dårlige været, er også fjellovergangene preget av været. Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt i hele dag, fylkesvei 50 Hol–Aurland er stengt, mens det på E16 over Filefjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er kolonnekjøring.