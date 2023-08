Herlig, sentimental erindringsreise

«UNTITLED 1997»: Her er Bjarne Melgaards heftige parafrase over Munchs «Kyss». I Melgaards bilde er det to menn som grådig kysser hverandre. Som hos Munch flyter ansiktene over i hverandre, og den ene mannen har lagt en sterk hånd på den andres bak og liksom trykker ham inntil seg. Ved siden av de to står to underlige, monstrøse vesener, liksom latterlig smilende, siklende, som et bilde på den dyriske dumskapen i det rå driftslivet.

Foto: Bjarne Melgaard / BONO / Bjarne Melgaard / BONO