I Sverige er journalist og forfatter Alex Schulman et kjent navn. Han står bak den populære podkasten Alex & Sigge sammen med Sigge Eklund. Best kjent er han kanskje for sine sterkt selvbiografiske bøker, særlig «Glem meg» (2017), ei bok om moren og hennes omfattende alkoholmisbruk.

Med «Overleverne» har han skrevet sin første roman. Helt og holdent en fiksjon, selv om det er vanskelig å overse paralleller til tematikk i tidligere utgivelser.

Også i denne historiens svenske sommeridyll, symbolisert ved et torp ved vannet, spiller alkoholen en stor rolle i de to foreldrenes liv. Det drikkes i plaststolene med blikk mot vannet, jevnt og trutt, avbrutt av nødvendige siestas.

Tre brødre (og noe som ikke er som det skal)

Torpet vi skal til var en gang et feriested for en familie fra byen. Nå er det forfallent, gjengrodd, men en politimann er på vei dit, mens blålysene sveiper over gammel granskog. Vel framme finner han tre menn på trappa. De gråter, holder om hverandre, to er våte og blodige. En urne står på bakken. Den tredje heter Benjamin, det var han som ringte. Og Benjamin er romanens hovedperson, men også dens omdreiningspunkt. Han, og hendelser langt tilbake i en barndom, i skogen rundt dette torpet.

Vet de tre brødrene i barndommen sin at noe ikke er som det skal i livene deres?

Kanskje gjør den eldste, Nils det. Han velger avstanden, blir flink. Benjamin oppdager det først når tegnelæreren en dag forteller ham at han iblant lukter, at han gjør lurt i å dusje, bytte undertøy og sokker hver dag. Ellers kan det bli plaging av det, lenger fram.

Da faren kjører Volvoen i grøfta på vei fra et fuktig restaurantbesøk ved midtsommer, er det uansett tydelig for leseren hvor dette landet ligger.

Det skjer en helt skjellsettende ulykke i disse guttenes barndom. I den ligger et vendepunkt, men også et avgjørende problem, av typen «hva skjedde egentlig»?

Det som ligger under

Etter å ha lest meg litt inn i boka, slo det meg igjen hvordan den så langsomt og dvelende nærmer seg stoffet og tematikken. Jo tyngre hendelsene og minnene er, jo langsommere maler Schulmans språk – for øvrig fint oversatt av Andreas Eilert Østby.

Det er ikke lett å sette fingeren presist på hva det er, men den underliggende antydningen om at noe ikke stemmer, bidrar til en spenning som kan minne om velskrevet kriminallitteratur.

«Overleverne» er en roman om savn og kjærlighetslengsel, om voksent svik, om brødre som selv tar på seg foreldrenes oppgaver i beskyttelsen av og omsorgen for hverandre – helt fram til denne junikvelden ved torpet med en urne foran seg på bakken.

Det er også ei bok som balanserer hårfint på grensen til melodramaet, uten å bikke over.

NRK anmelder Foto: Gyldendal Ekspandér faktaboks Tittel: «Overleverne» Forfatter: Alex Schulman Oversetter: Andreas Eilert Østby Sjanger: Skjønnlitteratur Utgitt: 2021 Forlag: Gyldendal

