Høie truer med å overstyre Oslo

I en epost til Aftenposten søndag skriver Høie at han forventer at byrådet i hovedstaden legger stor vekt på Helsedirektoratets faglige anbefaling, som ble sendt i et notat til dem fredag.

Direktoratet anbefaler en tiltakspakke for 14 dager, med blant annet forbud mot private samlinger på mer enn fem personer.

– Det å handle raskt er viktig. Jeg følger situasjonen i Oslo nøye og er forberedt på å kunne gjøre nasjonale vedtak hvis ikke byrådet i Oslo følger opp rådene fra direktoratet, skriver helseminister Høie (H) i eposten til avisa.

Søndag kveld gjentok han overfor NRK at han forventer at byrådet følger opp anbefalingene de har fått fra Helsedirektoratet.

– Jeg har vært i kontinuerlig kontakt med byrådslederen om dette. Så må jeg sammen med mine fagfolk vurdere situasjonen på nytt i morgen hvis ikke byrådet har kommet med ytterligere tiltak, sier han.

Ikke innstramming mandag

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til Dagbladet at de ikke har noen planer om å innføre nye tiltak mandag.

– Vi har ikke planer om å innføre nye tiltak i morgen. Nå innførte vi tiltak forrige mandag, og vi må først se om det virker.

Johansen forteller at byrådet ble orientert om de anbefalte tiltakene fredag kveld.

– Vi ser at smittetallene har gått noe ned, men vi er beredt til å innføre flere tiltak dersom det trengs. Men å gjøre det i morgen, midt i en høstferie … Vi kan trenge de tiltakene videre fremover, men vi må la dem vi innførte på mandag, få virke lenger framover i tid.

Johansen sier han deler bekymringen til helsemyndighetene, men at de nye tiltakene ser ut til å virke, og han mener derfor det er for tidlig med en ytterligere skjerping.

Helsedirektøren er bekymret

– Det er grunn til bekymring slik situasjonen er nå. Men jeg understreker at det er mulig å få kontroll, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Dagbladet.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet la fredag fram en tiltakspakke for 14 dager for å få ned smittetallene i hovedstaden, hvor samtlige 15 bydeler er røde.

Siste døgn er det registrert 37 nye koronasmittede i hovedstaden. Det er 15 færre enn tallet på nye smittede lørdag, viser oppdateringen fra Oslo kommune søndag.

Guldvog sier det nå er en risiko for at Oslo kan miste kontrollen.

– Det er en betydelig usikkerhet knyttet til smittesituasjonen i Oslo. Derfor mener vi at man heller bør respondere med tydelige tiltak tidlig, enn å vente og se hvordan det går. Det er en viss risiko for at vi kan miste kontrollen, og da er det mye mer krevende å få smittetallene ned, sier Guldvog.

Strengere tiltak

Etter det NTB kjenner til, vurderer byrådet tre tiltak som kan bli innført hvis smitten ikke går ned: